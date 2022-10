Przejeżdżał przez most, ciągnik stoczył się do rzeki. 64-latek nie żyje

64-latek jechał ciągnikiem przez most na rzece w gminie Siedliszcze (woj. lubelskie). W pewnym momencie pojazd stoczył się z do rzeki i przygniótł mężczyznę. Jego życia nie udało się uratować. Sprawę wyjaśnia policja i prokuratura.

Do wypadku na terenie gminy Siedliszcze (powiat chełmski) doszło w piątek przed południem. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 64-latek kierujący ciągnikiem samoróbką z doczepionym wozem przejeżdżał przez most na rzece. W pewnej chwili pojazd stoczył się do rzeki, gdzie doszło do przygniecenia traktorzysty - relacjonuje kom. Ewa Czyż z policji w Chełmie.