21 lat temu miał zabić kolegę, obciąć mu głowę i ukryć ciało. Witold Z. stanie przed sądem

Do zabójstwa - o które oskarżony jest Witold Z. - doszło latem 2000 roku nad Jeziorem Zelwa koło Sejn. To tam grupa mężczyzn bawiła się przy ognisku. Pili alkohol. W trakcie biesiady doszło do ataku na jednego z mężczyzn. Jak ustalili śledczy, został on przywiązany do drzewa i pobity. Motywem agresywnego zachowania miało być zaginięcie noża 27-letniego wówczas Witolda Z.