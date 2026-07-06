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Białystok

Litwa zbuduje poligon. Strzelnica ma być jednak odsunięta od granicy. "Pozytywne zaskoczenie"

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Spotkali się w Wilnie z władzami litewskiego ministerstwa obrony
Wojciech Stawiszyński, mieszkaniec wsi Stanowisko: tu jest 30 metrów do rzeki granicznej z Litwą (8.02.2026)
Źródło wideo: Małgorzata Stawiszyńska
Źródło zdj. gł.: Starostwo Powiatowe w Sejnach
Mieszkańcy takich wsi jak Budwieć czy Stanowisko (Podlaskie) protestowali przeciwko planom litewskich władz, które chcą budować poligon wojskowy usytuowany zaledwie 500 metrów od granicy z Polską. Do tego jeszcze ze strefą strzelania bojowego od polskiej strony. Protestujący obawiali się hałasów oraz tego, że tak bliskie sąsiedztwo poligonu odstraszy turystów. Teraz są pozytywnie zaskoczeni, bo podczas spotkania z władzami litewskiego ministerstwa obrony padło zapewnienie, że strzelnica będzie odsunięta od granicy.

Spotkanie odbyło się w Wilnie. Z Polski pojechali nie tylko samorządowcy i mieszkańcy, ale też attache wojskowy pułkownik Sławomir Świątek.

Jak pisaliśmy w lutym, lokalną społeczność wzburzyły plany litewskich władz, które chcą zbudować w Kopciowie poligon wojskowy usytuowany zaledwie 500 metrów od granicy z Polską. I to ze strefą strzelania bojowego od polskiej strony.

Spotkali się w Wilnie z władzami litewskiego ministerstwa obrony
Spotkali się w Wilnie z władzami litewskiego ministerstwa obrony
Źródło zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Obawiali się, że hałas odstraszy turystów

- Włożyłem w to 20 lat swojej pracy. Wyjeżdżałem za granicę, odkładałem i stale inwestowałem tu w Polsce. A teraz to wszystko ma pójść na marne – mówił nam w lutym Arkadiusz Selwent.

Ma domki agroturystyczne, z czego jeden (w miejscowości Budwieć) stoi 100 metrów od granicznej rzeki Marychy. Obawiał się, że hałas, który będzie generowany przez poligon odstraszy turystów.

A i tak ruch turystyczny w ostatnich latach ucierpiał przez to, że chodzi o tereny należące do tzw. przesmyku suwalskiego. Czyli wąskiego pasa ziemi o długości 104 kilometrów wzdłuż polsko-litewskiej granicy, który położony jest między rosyjskim obwodem królewieckim a Białorusią i należy do potencjalnie najbardziej zapalnych punktów w Europie.

Pojawiły się konkrety

Kiedy w kwietniu litewski sejm przyjmował ustawę o budowie poligonu, z tamtejszymi posłami spotkał się Robert Bagiński, wójt gminy Giby, który przedstawił im punkt widzenia mieszkańców nadgranicznych miejscowości. Choć spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze, nie przyniosło żadnych konkretnych deklaracji. Te pojawiły się za to teraz po spotkaniu w Wilnie z władzami litewskiego ministerstwa obrony.

- Choć już na samym początku zostaliśmy poproszeni o zachowanie poufności i niepodawanie szczegółów, bo projekt budowy strzelnicy wciąż jest w fazie przygotowań, to mogę powiedzieć, że byliśmy pozytywnie zaskoczeni. Dostaliśmy zapewnienie, że strzelnice będą zlokalizowane w większej odległości od granicy niż to pierwotnie zakładano. Nie mogę podać konkretnych odległości, ale nowy projekt jest na pewno korzystniejszy niż ten, który zaprezentowano mojemu zastępcy na spotkaniu kilka miesięcy temu - mówi nam Maciej Plesiewicz, starosta sejneński, który brał udział w spotkaniu.

Możliwość postawienia barier dźwiękochłonnych

Dodaje, że jeśli ten nowy projekt się ziści, będzie to spory ukłon litewskich władz w kierunku mieszkańców nadgranicznych miejscowości.

- Uciążliwości mają nie być aż tak duże, jak się obawialiśmy – zaznacza starosta.

Podkreśla też, że strona litewska zadeklarowała możliwość budowy barier dźwiękochłonnych oraz rozwiała wątpliwości, jeśli chodzi o wycinkę drzew prowadzoną ostatnio w pobliżu granicy.

- Sądziliśmy, że chodziło o przygotowania do budowy poligonu. Okazuje się, że Litwini robili to w ramach walki z kornikiem i wycinki były planowane już od dawna – mówi Maciej Plesiewicz.

Planowane jest kolejne spotkanie

Kolejne spotkanie ma się wkrótce odbyć w litewskich Łoździejach. Na razie nie ustalono jeszcze dokładnej daty. Starosta liczy, że samorządowcom zostanie przedstawiony ostateczny projekt poligonu.

- Myślę, że strona litewska nie będzie z tym zwlekała. Ta część poligonu, w której usytuowana jest strzelnica ma być oddana do użytku już w 2028 roku – zaznacza starosta.

Na szybkie zaznajomienie się z ostatecznym projektem liczy też Beata Namiotko, która jest sołtysem miejscowości Zelwa oraz prowadzi tam agroturystykę.

- Moje odczucia po ostatnim spotkaniu są pozytywne. Mam nadzieję, że strzelnica faktycznie zostanie odsunięta od granicy – mówi.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Samorząd terytorialnyPodlaskieWojsko
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
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