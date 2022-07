Chciała sprzedać pieluszki. Straciła prawie 140 tysięcy złotych. "Kliknęła w link"

czytaj dalej

Nieznany sprawca, prawdopodobnie we wtorek, ukradł kilka wielkich kamieni, które miały służyć do rozbudowy trasy rowerowej w miejscowości Barycz w powiecie pabianickim (województwo łódzkie). "Ktoś je nam podarował z dobrego serca, żebyśmy mogli rozbudować trasę. Nawet by nam do głowy nie przyszło, że ktoś nam może 'buchnąć' te kamienie"- mówią nam administratorzy trasy i zapowiadają, że sprawę zgłoszą oficjalnie na policję.