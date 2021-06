Pokłócili się o nóż, zabili kolegę i obcięli mu głowę. Jeden z podejrzanych po 21 latach stanie przed sądem

Do Polski przetransportowany został 48-letni Witold Z. Podejrzany jest o zainicjowanie zbrodni, do której doszło w 2000 roku nad jednym z jezior na Suwalszczyźnie. Grupa mężczyzn zabiła tam 34-latka, z którym piła wcześniej alkohol. Obcięli mu głowę i ukryli ciało. Motywem był nóż.

Do tej tragedii doszło latem 2000 roku nad jeziorem Zelwa niedaleko Sejn (woj. podlaskie), gdzie sześciu mężczyzn piło przy ognisku alkohol. W pewnym momencie doszło do sprzeczki i ataku na jednego z kompanów. 34-latek został przywiązany do drzewa. Motywem agresywnego zachowania miał być zaginiony nóż 27-letniego wówczas Witolda Z.