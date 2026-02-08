Logo strona główna
Białystok

Zatrzymali migrantów. "Niedaleko czekał na nich bus na niemieckich numerach"

Zatrzymali grupę cudzoziemców
Sadzawki. Zatrzymali grupę 12 migrantów
Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Straż Graniczna oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zauważyli niedaleko miejscowości Sadzawki (Podlaskie) grupę 12 migrantów - byli około kilometra od granicy z Litwą. Czekał już na nich bus na niemieckich numerach. Zatrzymany został ukraiński kierowca.

W sobotę około godziny 11 patrol Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wspierany przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zatrzymał grupę 12 cudzoziemców, którzy nielegalnie przedostali się do Polski. Byli około kilometra od granicy z Litwą.

"Niedaleko czekał na nich bus na niemieckich numerach. Zatrzymano kierowcę – obywatela Ukrainy. Trwają czynności służbowe" – informuje Straż Graniczna na platformie X.

Zatrzymali grupę cudzoziemców
Zatrzymali grupę cudzoziemców
Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Wcześniej zatrzymali czteroosobową grupę

To kolejny już w ostatnich dniach przypadek zatrzymań migrantów przy polsko-litewskiej granicy. W piątek nad ranem patrol Staży Granicznej trafił w gminie Szypliszki na czterech migrantów.

"Byli to dwaj obywatele Somalii oraz dwaj obywatele Etiopii. Młodzi mężczyźni nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Polski" – głosi komunikat.

Zostaną przekazani stronie litewskiej
Zostaną przekazani stronie litewskiej
Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Stronie litewskiej przekazano już ponad 260 migrantów

W tym samym rejonie drugi patrol zatrzymał natomiast obywatela Litwy, który przyjechał odebrać cudzoziemców, by przewieźć ich w głąb Europy. Migranci zostaną, w ramach readmisji, przekazani stronie litewskiej. Zatrzymanemu kierowcy grozi do ośmiu lat więzienia.

"W sumie od początku wprowadzonej tymczasowej kontroli na granicy polsko-litewskiej (czyli od lipca zeszłego roku - przyp. red.) w ramach readmisji przekazano ponad 260 osób, które nielegalnie dostały się do Polski z Litwy oraz 46 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy" – informuje Straż Graniczna.

Pomagali na granicy, zostali oskarżeni. Sąd zdecydował

Pomagali na granicy, zostali oskarżeni. Sąd zdecydował

Jesienią pomagała wyciągać chłopaka z bagna, wiosną spotkała go na pizzy

Jesienią pomagała wyciągać chłopaka z bagna, wiosną spotkała go na pizzy

Tomasz Mikulicz
Opracował Tomasz Mikulicz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Podlaski Oddział Straży Granicznej

