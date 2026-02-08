W sobotę około godziny 11 patrol Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wspierany przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zatrzymał grupę 12 cudzoziemców, którzy nielegalnie przedostali się do Polski. Byli około kilometra od granicy z Litwą.
"Niedaleko czekał na nich bus na niemieckich numerach. Zatrzymano kierowcę – obywatela Ukrainy. Trwają czynności służbowe" – informuje Straż Graniczna na platformie X.
Wcześniej zatrzymali czteroosobową grupę
To kolejny już w ostatnich dniach przypadek zatrzymań migrantów przy polsko-litewskiej granicy. W piątek nad ranem patrol Staży Granicznej trafił w gminie Szypliszki na czterech migrantów.
"Byli to dwaj obywatele Somalii oraz dwaj obywatele Etiopii. Młodzi mężczyźni nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Polski" – głosi komunikat.
Stronie litewskiej przekazano już ponad 260 migrantów
W tym samym rejonie drugi patrol zatrzymał natomiast obywatela Litwy, który przyjechał odebrać cudzoziemców, by przewieźć ich w głąb Europy. Migranci zostaną, w ramach readmisji, przekazani stronie litewskiej. Zatrzymanemu kierowcy grozi do ośmiu lat więzienia.
"W sumie od początku wprowadzonej tymczasowej kontroli na granicy polsko-litewskiej (czyli od lipca zeszłego roku - przyp. red.) w ramach readmisji przekazano ponad 260 osób, które nielegalnie dostały się do Polski z Litwy oraz 46 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy" – informuje Straż Graniczna.
Opracował Tomasz Mikulicz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Podlaski Oddział Straży Granicznej