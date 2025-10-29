Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Zgubił się w lesie i błądził 10 godzin. Zobaczył nad głową drona

Zgubił się na mokradłach
Sacharewo. Grzybiarz zgubił się w lesie. Odnaleźli go po 10 godzinach
Źródło: TVN24
Policjanci, strażacy i pogranicznicy ruszyli szukać 62-latka, który w miejscowości Sacharewo (Podlaskie) na skraju Puszczy Białowieskiej wszedł do lasu i zabłądził na bagnach. Na szczęście miał ze sobą telefon, za pomocą którego komunikował się ze służbami. Te znalazły go po 10 godzinach. 

62-letni mieszaniec Hajnówki wybrał się na grzyby. Wszedł do lasu w miejscowości Sacharewo. Po pokonaniu trzech kilometrów znalazł się na mokradłach i stracił orientację.

- Na szczęście miał ze sobą telefon i zadzwonił do dyżurnego policji w Hajnówce. Kluczowe było to, aby utrzymać łączność z mężczyzną - powiedziała na antenie TVN24 nasza reporterka Joanna Wyrwas.

Zgubił się na mokradłach
Zgubił się na mokradłach
Źródło: KPP Hajnówka

Akcja trwała 10 godzin

W poszukiwaniach policjantom pomagali hajnowscy strażacy oraz druhowie z OSP z Orzeszkowa i Mochnatego. Włączyła się też Straż Graniczna, która wykorzystała drona.

- Poszukiwania trwały 10 godzin. To były 10 godzin grozy, gdy już zapadał zmierzch – przekazała nasza reporterka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Senior zgubił się w lesie. Znalazł go dron z kamerą termowizyjną

Senior zgubił się w lesie. Znalazł go dron z kamerą termowizyjną

Poznań
W pogoni za grzybami gubią się w lasach

W pogoni za grzybami gubią się w lasach

WARSZAWA

Mówił, że słyszał dźwięk jadącego pociągu

Cenne były wskazówki, które przekazywał mężczyzna. Mówił chociażby o tym, że na pewno znajduje się niedaleko torów kolejowych, ponieważ słyszał dźwięk jadącego pociągu.

Poszukiwania zakończyły się, gdy grzybiarz powiedział poinformował policjantów, że widzi nad głową drona.

Był wychłodzony i zmęczony
Był wychłodzony i zmęczony
Źródło: KPP Hajnówka

Nie wymagał hospitalizacji

Hajnowianin był wychłodzony i zmęczony. 

Na miejsce została wezwana załoga karetki pogotowia, która stwierdziła, że mężczyzna nie wymaga hospitalizacji. Cały i zdrowy trafił do domu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tm/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KPP Hajnówka

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaStraż pożarnaOchotnicza Straż PożarnaStraż GranicznaPodlaskie
Czytaj także:
imageTitle
Vinicius zreflektował się po El Clasico. "Czasami pasja bierze górę"
EUROSPORT
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Upadłość znanej firmy. Klienci powinni się pospieszyć
BIZNES
Młodzi coraz częściej padają ofiarą udaru (zdjęcie ilustracyjne)
Udary mózgu: coraz skuteczniejsze leczenie, ale rehabilitacja kuleje
Zdrowie
senior, telefon
773 tysiące wizyt przepadło w pół roku. Pacjenci wciąż zapominają o odwoływaniu terminów
Piotr Wójcik
Michał i Aleksandra Żebrowscy na Jamajce
Michał i Aleksandra Żebrowscy na Jamajce: w pokojach nad nami wypadły okna
Świat
Przez zgubione klucze seniorka straciła oszczędności (zdj. ilustracyjne)
Nie było śladów włamania do domu, a pieniądze znikały przez wiele miesięcy
WARSZAWA
Zdjęcie z protokołu kontroli brzeskiego PIW w Czchowie
Trzyma na ogródku lwy i udaje cyrk. Ekspert: zdrowie tych zwierząt jest zagrożone
Kraków
Polski F-35
Kolejne polskie F-35 po raz pierwszy w powietrzu
Świat
Zniszczony samochód burmistrz Czaplinka
Zniszczony samochód, oblane drzwi. "Nie da się zastraszyć"
Szczecin
imageTitle
Wielki powrót Kawy. Pokonała faworytkę
EUROSPORT
Kacper Tomasiak i Thomas Morgenstern podczas zawodów Red Bull Skoki w Punkt
Mamy perełkę. Skacze tak, że Stochowi opadła szczęka
Rafał Kazimierczak
Prezenter emocjonalnie reaguje na nadchodzący huragan Melissa
Przedstawiał prognozę pogody, nagle złapał się za głowę. "O mój Jezu Chryste!"
METEO
Prawdopodobieństwo wystąpienia podmuchów wiatru o sile burzy tropikalnej w ciągu nadchodzących 5 dni
Co jeszcze znajdzie się na drodze Melissy
METEO
Daniel Obajtek
Nowe działki, udział Obajtka i ostatni moment rządów PiS
BIZNES
W kolizji brał udział kierowca z pięciokrotnym zakazem prowadzenia pojazdów
Pięć razy złamał zakaz, idzie do więzienia
Poznań
shutterstock_2650449435
Gluten i bolący brzuch? Winna jest oś jelita-mózg
Zdrowie
imageTitle
Zaskoczenie w świecie skoków. Były trener Polaków mówi dość
EUROSPORT
Krajowa Administracja Skarbowa
Nadużycia w fundacji uczestnika "patriotycznej domówki"? Jest śledztwo
Robert Zieliński
prad listwa zasilanie wlacznik wylacznik przedluzacz wtyczka shutterstock_566836174
Ceny prądu w Europie. Polska w czołówce
BIZNES
KAMILEK
Instytucje nie zawiniły w sprawie śmierci Kamilka? Sąd przygląda się decyzji prokuratury
Kielce
Ćwiczenia w bazie lotniczej Mihail Kogalniceanu pod Konstancą nad Morzem Czarnym
Redukcja wojsk USA w kraju NATO. Polskie MON komentuje
Świat
Aplikacja mObywatel
Miejskie płatności w aplikacji mObywatel. Rusza nowa usługa dla warszawiaków
WARSZAWA
To młody gekon
Gekon w paczce z rukolą. Zauważyła go, gdy robiła sałatkę
Lublin
imageTitle
Groźby śmierci. Problem dotknął czołowego tenisistę
EUROSPORT
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarty raz w tej samej gminie woda nie nadaje się do picia. I ktoś nielegalnie podpiął się do sieci
WARSZAWA
Mali, Bamako
USA wzywają Amerykanów do natychmiastowego opuszczenia tego kraju
Świat
Tragiczny wypadek pod Brzezinami
Czołowe zderzenie dwóch samochodów. Nie żyje 85-latek
Łódź
Bundestag
Kontrowersje wokół niemiecko-polskiej fundacji. "Tobias, kto?"
Polska
Huragan Melissa. Powódź błyskawiczna na Kubie
Huragan Melissa. Tak powódź zalewa Kubę
METEO
imageTitle
Kończą karę po skandalu. "Wyzwolenie"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica