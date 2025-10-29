Zgubił się w lesie i błądził 10 godzin. Zobaczył nad głową drona

Sacharewo. Grzybiarz zgubił się w lesie. Odnaleźli go po 10 godzinach Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

62-letni mieszaniec Hajnówki wybrał się na grzyby. Wszedł do lasu w miejscowości Sacharewo. Po pokonaniu trzech kilometrów znalazł się na mokradłach i stracił orientację.

- Na szczęście miał ze sobą telefon i zadzwonił do dyżurnego policji w Hajnówce. Kluczowe było to, aby utrzymać łączność z mężczyzną - powiedziała na antenie TVN24 nasza reporterka Joanna Wyrwas.

Zgubił się na mokradłach Źródło: KPP Hajnówka

Akcja trwała 10 godzin

W poszukiwaniach policjantom pomagali hajnowscy strażacy oraz druhowie z OSP z Orzeszkowa i Mochnatego. Włączyła się też Straż Graniczna, która wykorzystała drona.

- Poszukiwania trwały 10 godzin. To były 10 godzin grozy, gdy już zapadał zmierzch – przekazała nasza reporterka.

Mówił, że słyszał dźwięk jadącego pociągu

Cenne były wskazówki, które przekazywał mężczyzna. Mówił chociażby o tym, że na pewno znajduje się niedaleko torów kolejowych, ponieważ słyszał dźwięk jadącego pociągu.

Poszukiwania zakończyły się, gdy grzybiarz powiedział poinformował policjantów, że widzi nad głową drona.

Był wychłodzony i zmęczony Źródło: KPP Hajnówka

Nie wymagał hospitalizacji

Hajnowianin był wychłodzony i zmęczony.

Na miejsce została wezwana załoga karetki pogotowia, która stwierdziła, że mężczyzna nie wymaga hospitalizacji. Cały i zdrowy trafił do domu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD