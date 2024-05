Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek na odcinku ochranianym przez pograniczników z placówki SG w Białowieży. - Cudzoziemcy byli agresywni. Rzucali konarami drzew i kamieniami w kierunku polskich służb, by w ten sposób utorować sobie drogę na zachód Europy - poinformowała Zdanowicz.

Podobna próba była na początku kwietnia

Do podobnego zdarzenia doszło na początku kwietnia. Wtedy grupa ponad 220 cudzoziemców próbowała przedostać się nielegalnie do Polski. Jak podawała Zdanowicz, migranci byli bardzo agresywni, rzucali konarami i kamieniami. Wówczas próbę udaremniono. Migranci wycofali się w głąb Białorusi.

Z danych SG wynika, że od początku maja było ponad tysiąc prób nielegalnego przekroczenia granicy, a w całym kwietniu zanotowano ponad 5,3 tys. takich prób. To znaczny wzrost w stosunku do marca, w którym łącznie było ok. 3,4 tys. nielegalnych prób przekroczenia granicy.

Operacja "Śluza" - zemsta Łukaszenki

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja trwa.