Trwa zima, ale pierwszy w tym roku nietrzeźwy kajakarz już ukarany

43-latek wybrał się ze znajomymi na spływ kajakowy rzeką Pisą (woj. warmińsko-mazurskie). Kilka razy wpadał do wody, ale udawało mu się samodzielnie wrócić do kajaka. Kiedy ostatni raz wypadł "za burtę" podpłynął do brzegu i zniknął znajomym z oczu. Ci szukali go przez około godzinę. W końcu wezwali policję, ale gdy ta przybyła na miejsce kolega już się odnalazł. Okazało się, że był pijany.

"Mężczyzna podczas spływu kilka razy wpadł do wody, ale za każdym razem udało mu się samodzielnie wejść do kajaka. Ostatnim razem, kiedy wypadł o własnych siłach podpłynął do brzegu. Wówczas znajomi stracili go z oczu. Zaczęli go szukać na własną rękę " – pisze w komunikacie nadkomisarz Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu.