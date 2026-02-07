Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Nie chcą progu na Narwi. Obawiają się zalanych łąk. Hydrolog: inwestycja bezzasadna i niecelowa

|
Obawiają się, że woda znów będzie stała przy gospodarstwach jak kilka lat temu
Paweł Kulikowski, rolnik z Rzędzian: wybudowanie progu spowoduje ponowne zalanie łąk i gospodarstw
Źródło: tvn24.pl
Rolnicy z Rzędzian (Podlaskie) i okolic sprzeciwiają się budowie progu na Narwi, który ma stale piętrzyć wodę. Obawiają się, że ich łąki i gospodarstwa zostaną zalane, tak jak było kilka lat temu, gdy istniał jeszcze poprzedni próg w tym miejscu. Podnoszą też, że inwestycja jest niepotrzebna, bo zaledwie ponad kilometr dalej położony jest jaz Wód Polskich, który ma możliwość regulacji poziomu wody. Inwestor, czyli dyrekcja Narwiańskiego Parku Narodowego, przekonuje, że nowy próg będzie niższy o 30 centymetrów od poprzedniego i rolnicy nie mają się czego obawiać.
Kluczowe fakty:
  • Budowę progu jako "bezzasadną i niecelową" określa w swojej opinii, sporządzonej na zlecenie gminy Tykocin, biegły hydrolog, który uważa, że taki sam efekt jak ten, który ma dać próg, można osiągnąć przez odpowiednie regulowanie klapami pobliskiego jazu.
  • Poza tym, zdaniem hydrologa, każdy próg w tym miejscu straci wcześniej czy później swoją funkcjonalność, bo woda zniszczy nieobwałowane brzegi. Tak jak stało się w styczniu 2023 roku ze starym progiem.
  • Dyrekcja parku przekonuje jednak, że progi są potrzebne, bo nawet jeśli woda na jazie Wód Polskich piętrzona jest nieco niżej niż na progach, to te sprawiają, że rozchodzi się ona po większym terenie i bardziej równomiernie niż w sytuacji, gdyby progów nie było.
  • Decyzja w rękach wojewody, którego rolnicy proszą o cofnięcie pozwolenia na budowę progu.  

Na początek krótkie wyjaśnienie. Próg spiętrzający to budowla hydrotechniczna, która spiętrza, czyli podnosi poziom wody w danym punkcie rzeki. Nie ma możliwości podnoszenia i opuszczania progu. Jest on raz na zawsze umieszczony na określonej wysokości. W przeciwieństwie do jazu, czyli budowli hydrotechnicznej, która poprzez podnoszenie lub opuszczanie specjalnych klap umożliwia regulację poziomu wody w rzece, a w praktyce utrzymywanie stałego jej poziomu.

- Jaz działa w ten sposób, że wiosną, gdy wody jest więcej, klapy są opuszczane, co powoduje obniżenie piętrzenia rzeki i utrzymanie wody w korycie. Tak, żeby ta nie zalewała okolicznych łąk. Natomiast w czasie suszy, gdy występują niedobory wody, klapy są podnoszone, dzięki czemu woda z rzeki nawadnia okoliczne łąki - wyjaśnia Paweł Kulikowski, rolnik z Rzędzian w gminie Tykocin.

"Stary meliorant" kontra młody inżynier. Pokoleniowa zmiana ratunkiem dla rzek?

Obawiają się, że woda znów będzie stała przy gospodarstwach, jak kilka lat temu
Obawiają się, że woda znów będzie stała przy gospodarstwach, jak kilka lat temu
Źródło: Paweł Kulikowski

"Skazani na stałe piętrzenie"

Dlaczego o tym mówi? Otóż dyrekcja Narwiańskiego Parku Narodowego chce wybudować w pobliskich Pańkach próg piętrzący na rzece Narew. W odległości ponad kilometra od jazu Rzędziany. Rzeka ma taki bieg, że najpierw przepływa przez miejsce, w którym ma być próg, a potem płynie w stronę jazu. Przy jednym brzegu jest teren parku, a przy drugim łąki rolników.  

- Budowa progu oznacza, że będziemy skazani na stałe piętrzenie. Obawiamy się nie tylko tego, że wiosną nie będziemy mogli skosić naszych łąk, bo będzie stała na nich woda, ale również tego, że zalane zostaną gospodarstwa w naszej wsi oraz w pobliskim Babinie. Było tak chociażby w 2021 roku, kiedy istniał poprzedni próg - opowiada rolnik.

Aby zwiększyć liczbę ptaków związanych z wilgotnymi łąkami

Wyjaśnia, że próg ma powstać w miejscu, w którym koryto Narwi łączy się ze starorzeczem.

- Problem w tym, że starorzecze, które biegnie tuż przy zabudowaniach naszej wsi nie jest już tak drożne jak kiedyś, stąd też można przypuszczać, że woda rozleje się na okoliczne tereny. W tym na nasze gospodarstwa. Znowu będziemy mieli zalane piwnice jak kilka lat temu - mówi nasz rozmówca.

Wspomina, że poprzedni próg powstał w 2010 roku. Wybudowało go na terenie parku Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (poprzednik dzisiejszego Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków). Jak czytamy na tablicy informacyjnej projektu, chodziło m.in. o to, aby zwiększyć liczbę ptaków związanych z wilgotnymi łąkami.

Mieli problem, żeby wjechać na łąkę
Mieli problem, żeby wjechać na łąkę
Źródło: Paweł Kulikowski

Za wysoki o 25 centymetrów

- Szybko okazało się, że wybudowany próg jest o 25 centymetrów wyższy niż było to przewidziane w projekcie. Kiedy zaczęły się pierwsze zalania, rolnicy poszli do sądu. Nigdy nie udało się jednak uzyskać jakichkolwiek odszkodowań – czy to od parku czy to od PTOP. Później sprawa przycichła, bo przyszły suchsze wiosny i woda tak nie wylewała, aż w styczniu 2023 roku było jej tak dużo, że zniszczyła brzeg z jednej strony progu - opowiada rolnik.

Twierdzi, że dyrektor parku sugerował, że to rolnicy zniszczyli brzeg.

- To jednak nieprawda. Niemniej od tej pory próg przestał spełniać swoją funkcję i mieliśmy spokój. Poziom Narwi regulowały Wody Polskie, do których należy jaz w Rzędzianach, w ten sposób, że np. w okresie sianokosów obniżały o pół metra piętrzenie, dzięki czemu mogliśmy wjechać na nasze łąki i skosić trawę - mówi Kulikowski.

Burmistrz zamówił opinię hydrologa

Kiedy dyrekcja parku (w międzyczasie park przejął próg od PTOP) stwierdziła, że odbuduje próg, rolnicy wyrazili swój sprzeciw. Chociażby podczas spotkania w Podlaskiej Izbie Rolniczej w maju 2023 roku.

- Na spotkaniu w izbie rolniczej starałem się mediować między rolnikami a władzami parku - mówi Mariusz Dudziński, burmistrz Tykocina.

Wspomina, że największy ferment wśród rolników powstał, gdy dyrektor parku zaczął już podejmować konkretne starania, jeśli chodzi o budowę progu.

- Czyli wtedy, gdy powstał projekt architektoniczny i wydane zostało pozwolenie na budowę. Rolnicy zauważyli, że przy planowaniu inwestycji nie został sporządzony raport oddziaływania na środowisko, wystąpili więc do wojewody o cofnięcie pozwolenia na budowę. Ja natomiast, żeby mieć rozeznanie w tym temacie zleciłem wykonanie opinii hydrologicznej i również poprosiłem wojewodę o ponowne przyjrzenie się sprawie - zaznacza burmistrz.

Woda była też w piwnicach
Woda była też w piwnicach
Źródło: Paweł Kulikowski

Hydrolog: jaz przestanie spełniać swoją funkcję

Autorem opinii, o której mówi, jest hydrolog i biegły sądowy Mieczysław Dąbrowski. Opinia została wydana w marcu 2025 roku. Wynika z niej, że budowa progu w tym miejscu jest - jak stwierdził specjalista - "bezzasadna i niecelowa".

Dąbrowski zwraca uwagę, że stary próg dzieliło od jazu jedynie 1148 metrów, a nowy ma być zlokalizowany jeszcze bliżej jazu. Dokładnie o 80 metrów. Czyli obie budowle będzie dzieliło 1068 metrów.

- Nowy próg, tak samo zresztą jak poprzedni, sprawi że jaz przestanie spełniać swoją funkcję. W tym sensie, że nie ma potrzeby budować w tak bliskiej odległości progu, skoro to samo można osiągnąć przez odpowiednie regulowanie klapami jazu. Innymi słowy, nie ma potrzeby tworzyć stałego spiętrzenia tak blisko urządzenia, które ma zmienne piętrzenie i może podnosić lub obniżać poziom wody w zależności od potrzeb - wyjaśnia.

Uważa, że wcześniej czy później woda znów zniszczy brzeg

Oprócz tego budowa progu jest według niego bezcelowa, bo wcześniej czy później spotka go taki sam los jak poprzednika.

- Żeby próg mógł funkcjonować, brzegi rzeki musiałyby zostać obwałowane (czyli musiałyby powstać umocnione wały, takie jak są obok jazu - przyp. red.). Przy takich brzegach woda, która napotka przeszkodę w postaci progu, wcześniej czy później zniszczy te brzegi. Tak jak się zresztą stało w styczniu 2023 roku w przypadku starego progu. Tym bardziej, że został on wybudowany na wysokości o 25 centymetrów wyższej niż było to założone w projekcie. Wyższe piętrzenie sprawiło, że woda nie mieściła się w korycie, przez co zniszczyła nieobwałowany brzeg i zaczęła opływać próg - tłumaczy hydrolog.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Stoją w wodzie między dwoma instytucjami. Absurdalna sytuacja rolników na Podlasiu

Stoją w wodzie między dwoma instytucjami. Absurdalna sytuacja rolników na Podlasiu

Tomasz Mikulicz
Wśród bagien mieszka "Król Biebrzy"

Wśród bagien mieszka "Król Biebrzy"

Tomasz Mikulicz

Dyrektor parku: będzie niższy o 30 centymetrów

Grzegorz Piekarski, dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego, mówi, że specjalnie po to, aby sprostać oczekiwaniom rolników i żeby ich łąki nie były zalewane, nowy próg będzie obniżony w stosunku do starego nawet nie o 25, ale o 30 centymetrów.

- Poprzedni faktycznie, w wyniku niedopatrzenia, był o 25 centymetrów wyższy niż wynikało to z projektu. Nowością będzie też to, że powstaną przepławki dla ryb. Ryby będą więc miały możliwość przepłynięcia przez próg, a rolnicy zyskają, bo woda będzie niżej piętrzona niż gdyby przepławek nie było - zaznacza.

Podkreśla, że próg, o którym mowa, jest elementem większej sieci urządzeń hydrotechnicznych.

- To zbiór naczyń połączonych. Mówimy o całym systemie, który ma na celu utrzymanie wody na terenie parku. Chodzi nie tylko o próg w Pańkach, ale też o progi w innych punktach rzeki. Nawet jeśli woda na jazie piętrzona jest nieco niżej niż na progach, to progi sprawiają, że woda rozchodzi się po większym terenie i bardziej równomiernie niż w sytuacji, gdyby progów nie było - zaznacza dyrektor.

Są wszelkie pozwolenia

Stary próg został już (za prawie 1,4 mln zł) rozebrany, a wyrwa w linii brzegowej zasypana. Nowy ma powstać w najbliższym czasie.  

- Ma być wybudowany w innym miejscu (wspomniane wcześniej 80 metrów bliżej jazu - przyp. red. ), bo chociaż wyrwa w brzegu została zasypana, to oczywistym jest, że coś, co zostało już raz uszkodzone, jest - nawet po naprawie - bardziej podatne na kolejne uszkodzenia. Po to więc, aby uniknąć takiej sytuacji, postanowiliśmy posadowić próg kilkadziesiąt metrów dalej - przy brzegach, które wcześniej nie były podmywane przez wodę - mówi Piekarski.

Gdy pytamy go o opisywaną przez nas wcześniej opinię hydrologa, mówi że trudno ją skomentować, bo nikt mu jej nie pokazał.

- Brzegi przy progu zostaną utwardzone, inwestycja uzyskała pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę. Próg projektowała oczywiście osoba z uprawnieniami. Nie wydaje mi się, aby zaprojektowała go w taki sposób, żeby woda mogła podmyć brzegi. A jeśli chodzi o to, co się stało przy starym progu nie do końca jestem pewien, że nie było tam ingerencji osób trzecich. Przy czym nikogo nie oskarżam. Poddaję jedynie w wątpliwość, czy woda sama mogłaby zrobić tak dużą wyrwę. Ta miała kilkanaście metrów – zaznacza dyrektor parku.

Próg 15 lat temu wybudował PTOP
Próg 15 lat temu wybudował PTOP
Źródło: tvn24.pl

Nie ma raportu oddziaływania na środowisko, bo nie jest potrzebny

Na pytanie, dlaczego przed wydaniem pozwolenia na budowę nie został sporządzony raport oddziaływania na środowisko, przekonuje, że raport nie jest potrzebny, ponieważ mówimy o terenie parku narodowego, a budowa progu jest zgodna z zadaniami ochronnymi ustanowionymi dla parku przez rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

- Wojewoda przy wydawaniu pozwolenia na budowę nie miałby podstawy prawnej do żądania od nas przedstawienia raportu oddziaływania na środowisko - mówi Piekarski.

Dodaje, że zawsze jest otwarty na rozmowy z rolnikami.

- Oprócz spotkania w izbie rolniczej w maju 2023 roku, spotykaliśmy się chociażby w lutym 2025 roku podczas rady naukowej parku oraz jesienią 2025 roku, bo rolnicy o to poprosili. Natomiast jeśli ktoś chce protestować przed bramą parku, to już nic na to nie poradzę - zaznacza.

Woda ma się znaleźć w starorzeczu (po lewej stronie) obok wsi
Woda ma się znaleźć w starorzeczu (po lewej stronie) obok wsi
Źródło: tvn24.pl

Poseł pisał do ministerstwa

Ma na myśli sytuację z grudnia 2025 roku, kiedy to rolnicy - razem z posłem PiS Dariuszem Piontkowskim - zorganizowali przed siedzibą parku konferencję prasową.

Poseł - cytowany przez portal podlaskie24.pl, który pisał wtedy o sprawie - mówił, że jednym z głównych argumentów protestujących jest fakt, że kilkaset metrów od planowanego progu znajduje się jaz należący do Wód Polskich, który umożliwia regulowanie poziomu wody na Narwi.

- Jeśli powstanie stały próg, to jaz przestanie spełniać swoją funkcję. Pojawia się pytanie, czy te instytucje w ogóle ze sobą współpracują i czy publiczne pieniądze nie zostaną zmarnowane - podkreślał Piontkowski.

Poseł wysłał w tej sprawie interpelację do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wiceminister oraz jednocześnie główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała odpisał mu, że Wody Polskie, do których należy jaz w Rzędzianach oraz które wydały pozwolenie wodnoprawne na budowę progu nie miały wątpliwości "odnośnie ryzyka utraty funkcjonalności jazu po wybudowaniu progu".

"Przy normalnych warunkach pracy jazu Rzędziany, strefa oddziaływania remontowanego progu ogranicza się jedynie do obszaru samej budowli hydrotechnicznej" - napisał wiceminister.

Wody Polskie w 2023 roku remontowały jaz
Wody Polskie w 2023 roku remontowały jaz
Źródło: Paweł Kulikowski

Nie było podstaw do odmowy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Co potwierdza też w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Szerenos-Pawilcz, rzeczniczka regionalnego zarządu Wód Polskich, która stwierdziła, że Wody Polskie nie miały podstaw, aby odmówić udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Uwag do inwestycji nie miała też Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Niemniej, gdy rolnicy spotkali się z szefem tej instytucji Adamem Juchnikiem, ten skierował sprawę do Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

- Stwierdziliśmy, że skoro dla tego przedsięwzięcia nie była wydawana decyzja środowiskowa, GINB powinien sprawdzić czy wydane przez wojewodę pozwolenie na budowę może być przez to wzruszone – zaznacza Juchnik.

Jaz ma specjalne klapy, które umożliwiają regulację poziomu wody w rzece
Jaz ma specjalne klapy, które umożliwiają regulację poziomu wody w rzece
Źródło: tvn24.pl

Liczą na wojewodę

Jak poinformował nas dyrektor parku, GINB odmówił wszczęcia postępowania. Rolnicy liczą więc już tylko na wojewodę.

- Na razie trudno powiedzieć, czy cofnie pozwolenie na budowę. Odpisał nam tylko, że chociaż termin na odpowiedź na nasze pismo minął z końcem stycznia, to udzieli nam odpowiedzi do końca kwietnia. Czekamy cierpliwie – mówi, cytowany na wstępie rolnik Paweł Kulikowski.

Według niego nawet proponowane przez dyrekcję parku obniżenie planowanego progu o 30 centymetrów nie gwarantuje, że nie dojdzie do zalania łąk i gospodarstw.

- Najlepiej, żeby tego progu w ogóle nie było. Bo jak już wspominałem, poziom wody w rzece z powodzeniem reguluje jaz w Rzędzianach, na którego modernizację Wody Polskie wydały miliony złotych – zaznacza rolnik.

Miliony złotych na jazy

Jak informuje nas Joanna Szerenos-Pawilcz, rzeczniczka regionalnego zarządu Wód Polskich, remont dwóch narwiańskich jazów (w Babinie i Rzędzianach) pochłonął w 2023 roku łącznie ponad 9 mln zł.

"Remont obu obiektów obejmował konstrukcje żelbetowe, kładki stalowe, sterówki, płyty mostowe. Wykonane zostały również schody skarpowe i balustrady ochronne na ścianach przyczółków i skrzydełek jazów oraz umocnienia skarp. Dzięki wykonanym pracom przywrócono odpowiedni stan techniczny i funkcjonalność jazów oraz przyległych budynków sterówek" - pisze nam rzeczniczka w mailu.

Natomiast w grudniu 2025 roku jazy w Tykocinie i Rzędzianach przeszły modernizację systemów elektrycznych i hydraulicznych. Łączny koszt modernizacji wyniósł ponad 1,2 mln zł.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Redagował Piotr Kozanecki

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Kulikowski

Udostępnij:
Tagi:
RolnicyPodlaskieSamorząd terytorialnyochrona przyrody
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Drogowcy rozpoczynają prace na S7 na odcinku Czosnów - Kiełpin
Ta trasa skróci przejazd na Mazury i nad morze. Rozpoczęli już wycinkę
WARSZAWA
imageTitle
Historyczna chwila na tych igrzyskach
Najnowsze
Awaryjne lądowanie samolotu (zdjęcie ilustracyjne)
Samolot do Dominikany musiał zawrócić do Warszawy
WARSZAWA
Waldemar Żurek
Nieoficjalnie: minister Żurek przyjął mandat. Wiemy, jakiej wysokości
Polska
GettyImages-2259740500
Deklasacja w biegu kobiet
RELACJA
Franjo von Allmen
Oto pierwszy mistrz olimpijski
EUROSPORT
Władze Estonii otworzyły lodową drogę na Bałtyku
Bałtyk pod lodem. Otwierają drogę przez morze
METEO
Awaria ciepłownicza w Sosnowcu
Słup pary i wody na placu zabaw. Nagranie
Katowice
Zalany kościół w Mysłowicach
Woda lała się po ścianach kościoła kilka godzin
Katowice
image-d8a34666-ebe4-4cc8-84bd-0b848cdbd21b
Poza Polaków stała się hitem
EUROSPORT
Zniszczenia na terenie Elektrociepłowni Darnycia
Ukraina prosi Polskę o pomoc, minister reaguje
BIZNES
Wypadek w Daniszynie
Samochód zderzył się z szynobusem, potem w auto wjechał pociąg
Poznań
Hodowcy reniferów w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym
Zabierają mężczyzn. "Wracają w cynkowych trumnach"
Tatiana Serwetnyk
Auto na torach w miejscowości Błonie
Z jezdni zjechali na tory, auto utknęło. Zareagował świadek
WARSZAWA
Ulewy w Grecji doprowadziły do częściowego zawalenia się mostu w Trifilii
Osuwisko nieopodal miejsca starożytnych igrzysk
METEO
imageTitle
Chwile grozy. Zgubiła nartę w locie
EUROSPORT
imageTitle
Skazani na medale. Wszystkie gwiazdy igrzysk
EUROSPORT
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Ostrzeżenia IMGW dla 10 województw
METEO
Zełenski
Zełenski podał datę. "USA chcą zakończyć wojnę"
Świat
"Kadr na kino"
Zwiastun "Lalki", zaginiona kaseta wokalisty Black Sabbath, superprodukcja o królu popu
KADR NA KINO
imageTitle
Polka o straszącej skoczni. "Niepokój w głowie rośnie"
EUROSPORT
shutterstock_2499269901
Rekordowy eksport "zielonego złota". Niektórzy wzywają do bojkotu
BIZNES
Zderzenie karetki i samochodu w Krakowie
Zderzenie karetki z samochodem. Jedna osoba w szpitalu
Kraków
07 0935 mediolan nawrocki-0046
Nawrocki z synem i w czapce ze swoim nazwiskiem. Reporter zapytał go o pół roku prezydentury
Świat
Lekarz szpitala oskarżony o błąd w sztuce (zdjęcie ilustracyjne)
"150 tysięcy nowych zachorowań w ciągu tygodnia". Lekarz ostrzega przed wariantem "K"
Polska
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Potężne wzrosty na Wall Street
BIZNES
Donald Trump
Nagły zwrot w polityce handlowej. Trump podpisał rozporządzenie
BIZNES
Norki na fermach futrzarskich
"Mówią mi: nikt nie kocha zwierząt tak jak hodowcy". Skala cierpienia poraża
Polska
Sytuacja baryczna w Europie
Mróz wraca. Spodziewamy się nawet -20 stopni
METEO
Moratorium na łosie obowiązuje od 2005 roku
Radni chcą odstrzału łosi. Jeden minister - za, drugi - przeciw
Michał Malinowski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica