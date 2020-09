Skuterem pod prąd po drodze ekspresowej

Zdziwieni kierowcy zwalniali i trąbili, gdy widzieli mężczyznę na skuterze jadącego pod prąd drogą ekspresową. - To skrajnie nieodpowiedzialne, mogło dojść do tragedii - mówi pan Piotr, autor nagrania, który zawiadomił policję.

- Było to we wtorek około godziny 8:40. Gdy zobaczyłem tego pana, zwolniłem, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Widziałem, że inni kierowcy zareagowali podobnie. Zacząłem trąbić, żeby ostrzec innych użytkowników drogi. Kierowca skutera skwitował to machnięciem ręki - relacjonuje pan Piotr, autor nagrania.