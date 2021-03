Maseczki w pandemii miały dać pewny zysk. Stracili, a próba "odzyskania pieniędzy" skończyła się zarzutami

Napad na busa pełnego maseczek chirurgicznych, policyjne śledztwo, wniosek o odszkodowanie i w końcu zatrzymania. Ale nie napastników. Według policji to sami zgłaszający upozorowali napad i tym sposobem chcieli odrobić poniesione straty. Do tej sprawy zatrzymano łącznie już siedem osób.

W połowie grudnia ubiegłego roku na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że w czasie chwilowego postoju w miejscowości Sarny przy trasie S17 został napadnięty. Z relacji zgłaszającego wynikało, że nieznany mężczyzna obezwładnił go gazem łzawiącym, odebrał kluczyki, a następnie odjechał jego busem, w którym był ładunek maseczek chirurgicznych.

Podejrzenia

Z każdym dniem mieli jednak coraz więcej wątpliwości, czy zgłoszony przez mężczyznę rozbój, rzeczywiście miał miejsce. W końcu byli już pewni, że złożył fałszywe zawiadomienie o przestępstwie. Policjantom zależało na tym, by jak najszybciej ustalić, dlaczego zaaranżowano napad. Pracując nad sprawą, docierali do kolejnych osób.

Zatrzymania i zarzuty

- Ustalili, że miała swój początek wiosną ubiegłego roku. Na początku pandemii COVID-19 dwóch mieszkańców Lublina postanawiało zarobić, inwestując ponad 400 tysięcy złotych w maseczki chirurgiczne. Przewidując wzrost cen na rynku, towaru nie upłynnili od razu. Jak się później okazało, na tym biznesie stracili część zainwestowanych pieniędzy - wyjaśnia starszy aspirant Radosław Żmuda. - 34-latek i 38-latek, myśląc nad sposobem odrobienia strat, wpadli na pomysł wyłudzenia pieniędzy od firmy ubezpieczeniowej. W tym celu upozorowali napad i kradzież busa z ładunkiem ubezpieczonych maseczek. Plan pomógł im wcielić w życie 40-letni znajomy, który do aranżacji napadu zaangażował znajomą. 50-letnią mieszkanką powiatu łęczyńskiego, która przekazała im samochód dostawczy, a następnie ubezpieczyła przewożony transport. Mieszkańcy Lublina zaangażowali kolejne potrzebne im do planu osoby - kierowcę busa, sprawcę "napadu" oraz mężczyznę, który po fikcyjnym zdarzeniu odprowadził samochód dostawczy do "dziupli" - dodaje.