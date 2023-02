Wypatrywali bocianów, w internetowej relacji z rozlewiska zobaczyli psa. Rudy spędził tam cztery dni

Dyrektor widział go zanim wypatrzyli internauci. Sądził, że to jeden z lisów

- Z sygnałów, które do nas dotarły wynikało, że zagubiło się tam zwierzę i że może to być pies. Nasi pracownicy pojechali na miejsce. Gdy zaczęli gwizdać, czworonóg podbiegł w ich kierunku. Nie było już wątpliwości, że to pies. Bał się jednak wskoczyć do wody i stał nad brzegiem rozlewiska. Pies który, jak w tym przypadku, nie miał większej styczności z wodą, nie wie, że nie jest ona barierą, której by nie pokonał - relacjonuje dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi Mariusz Sachmaciński. I dodaje, że okazało się, że sam widział rudego psa już w niedzielę wieczorem. - Widząc go z daleka sądziłem, że to jeden z lisów, które bardzo często można spotkać na naszych rozlewiskach i które doskonale radzą sobie w takich sytuacjach - przyznaje.