90-latka leżała w wyziębionym i zadymionym pomieszczeniu

Po rozmowach NATO-Rosja szef Sojuszu Jens Stoltenberg ogłosił, że NATO wezwało stronę rosyjską do poszanowania suwerenności Ukrainy i do deeskalacji na granicach tego kraju. Jak dodał, sojusznicy potwierdzili politykę otwartych drzwi dla nowych członków NATO. - Rosja nie ma prawa weta – podkreślił. W odpowiedzi na pytanie jednego z dziennikarzy stwierdził, że "istnieje prawdziwe ryzyko nowego konfliktu zbrojnego w Europie", ale NATO zrobi wszystko, by tę kwestię rozwiązać środkami dyplomatycznymi. Zaznaczył, że jeżeli Rosja ponownie zaatakuje Ukrainę, sojusznicy wezmą pod uwagę możliwość wysłania dodatkowych żołnierzy do krajów wschodniej flanki NATO.