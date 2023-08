Ruszyły obowiązkowe szczepienia drobiu. Jest apel do hodowców

Wojewoda podlaski oraz wojewódzki lekarz weterynarii apelują do komercyjnych hodowców kur i indyków w regionie o zgłaszanie się do weterynarzy w sprawie wprowadzonego obowiązku szczepień drobiu przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu. Na Podlasiu pojawiły się cztery ogniska tej - nienotowanej w Polsce od 1974 roku - choroby.

Dwa w Topilcu i jedno we wsi Bojary w gminie Turośń Kościelna. Oraz jedno w Bohdanie w gminie Dobrzyniewo Duże . W tych miejscowościach w województwie podlaskim odnotowano w lipcu ogniska rzekomego pomoru drobiu. To wywoływana wysoce zjadliwym paramyksowirusem typu I choroba, której nie było w Polsce od 49 lat.

Szczepienia będą dotyczyć ogółem ok. 1,2 mln sztuk drobiu

W poniedziałek (14 sierpnia) wojewoda - razem w podlaskim wojewódzkim lekarzem Weterynarii Andrzejem Czerniawskim – apelował do hodowców, aby zgłaszali się do szczepień. Czerniawski poinformował, że szczepienia będą dotyczyć ok. 200 stad kur, a ogółem ok. 1,2 mln sztuk drobiu - kur i indyków w komercyjnych hodowlach, bo dla tych gatunków istnieją szczepionki przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu.