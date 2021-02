Zatrzymania w Polsce i Wielkiej Brytanii. "Prowadzili agencje towarzyskie"

Jak przekazał we wtorek mł. asp. Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji, w minionym tygodniu funkcjonariusze zatrzymali w Białymstoku 32-letniego mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gangiem sutenerów. W tym samym czasie w Wielkiej Brytanii - w Londynie, Kent, Northamptonshire i West Yorkshire ujęto kolejnych pięć osób. Działania były skoordynowane dzięki podpisanej wiele miesięcy wcześniej międzynarodowej umowie, tworzącej Joint Investigation Team (JIT), czyli grupę śledczych z obu krajów.

Międzynarodowa koordynacja

Z ustaleń śledztwa wynika, że kierowana przez zatrzymanego mężczyznę grupa działała od 2019 roku. Jej członkowie zakładali i prowadzili agencje towarzyskie w Wielkiej Brytanii, głównie w Londynie. - W agencjach było zatrudnionych nawet kilkadziesiąt kobiet różnych narodowości, a zyski były transferowane do Polski, gdzie inwestowano je na przykład w nieruchomości – przekazał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Zarzuty i areszt

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił 32-latkowi zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, ułatwiania prostytucji i czerpania z niej korzyści, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Podejrzany został tymczasowo aresztowany.