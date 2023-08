Po pościgu wjechał do rowu. Udawał pasażera, ale policyjny pies nie dał się nabrać

Za kierowanie bez uprawnień i jazdę po użyciu alkoholu odpowie 31-latek zatrzymany w miejscowości Rossosz (woj. lubelskie). Kierowca podczas ucieczki przed policyjnym patrolem stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu. Mundurowym powiedział, że był pasażerem, a kierowca uciekł do lasu.

- Mundurowi ruszyli z nim, by zatrzymać go do kontroli. Po chwili zauważyli, że kierowca osobówki stracił panowanie nad 'kółkiem' i zjechał do przydrożnego rowu. Gdy dojechali na miejsce zdarzenia w samochodzie nie było kierowcy, a na miejscu pasażera siedział 31-latek. Mężczyzna twierdził, że kierowca, z którym podróżował, zbiegł do pobliskiego lasu - przekazała komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.