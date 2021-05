Kopalnia piasku na terenie parku narodowego. Starostwo zapowiada kontrolę

Na prywatnej działce leżącej w obrębie Wigierskiego Parku Narodowego wydobywany jest piasek. Dyrekcja parku, do której zwróciła się odwiedzająca te okolice turystka, zawiadomiła o sprawie starostwo. Sołtys wsi, na terenie której znajduje się wyrobisko, mówi, że istnieje ono od co najmniej dwudziestu lat, a piasek wydobywany jest sporadycznie.

- Będąc w tych okolicach na wakacjach zauważyłam, że z tego wzgórza wciąż ubywa piasku. Z istniejącego tam przed laty gaju niewiele już zostało. Wiem, bo nie jestem tu po raz pierwszy – mówi turystka, która zgłosiła się do naszej redakcji.

"Nie ma obowiązku informowania parku o pracach ziemnych"

Chociaż teren, o którym mowa, leży – tak jak zresztą i cała wieś – w obrębie parku, to stanowi działkę prywatną.

- Podlega oczywiście ochronie krajobrazowej, chociaż nie tak restrykcyjnej jak ochrona czynna i bierna, która jest uskuteczniana na działkach Skarbu Państwa. Właściciel prywatny nie ma nawet obowiązku informowania nas o tym, że prowadzi jakiekolwiek prace ziemne. Tymi sprawami zajmuje się – bez względu na to czy chodzi o teren parku, czy nie – starostwo. Tam też wysłaliśmy pismo. Poprosiliśmy też właściciela terenu o zaprzestanie prac do czasu, aż starostwo wyjaśni sprawę - podkreśla dyrektor.

Na pytanie, czy straż parku nie zauważyła wcześniej, że w tym miejscu pobierany jest piasek, mówi iż pełni swą funkcję od ponad półtora roku i od tego czasu żadnych tego typu sygnałów nie otrzymał. – Gdyby było inaczej, oczywiście uruchomiłbym procedurę wyjaśniającą. Tak jak to się dzieje w tej chwili – zaznacza.

"Można na własne potrzeby wydobywać rocznie do 10 metrów sześciennych"

Józef Malinowski z wydziału geodezji i kartografii w starostwie powiatowym w Sejnach informuje, że zgodnie z prawem, właściciel danej działki może na własne potrzeby wydobywać rocznie do dziesięciu metrów sześciennych żwiru czy piasku.

- Jeśli ilość ta jest większa, to potrzebne jest uzyskanie koncesji. Nawet jednak przy wydobyciu do wspomnianych dziesięciu metrów sześciennych rocznie, właściciel jest zobowiązany nas o tym poinformować. W tym przypadku nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia – mówi.

"Bardzo trudno jest udowodnić, że ktoś naruszył przepisy"

Dodaje, że jeśli jednak uda się udowodnić nieprawidłowości, to sprawa zostanie skierowana do organów ścigania. – Wątpię jednak, aby właśnie taki finał miała ta sprawa – zaznacza nasz rozmówca.

Sołtys: chodzi o sporadyczne przypadki

Sołtys wsi Rosachaty Róg Karol Pietrzyk komentuje, że piasek w tym miejscu wybierany jest co najmniej od dwudziestu lat. – Nikt nie wywozi tu go tonami. Chodzi o sporadyczne przypadki. Chociażby wtedy, gdy właściciel potrzebuje żwiru, aby zbudować coś na swoim podwórku. Pozwala też, na zasadzie przysługi, korzystać ze żwirowni pozostałym mieszkańcom, a wieś liczy 23 domy. Bierzemy też stamtąd żwir, żeby wysypać go na dziury, które po zimie tworzą sią na drodze przebiegającej przez wieś – mówi.