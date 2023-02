Ta budka dla ptaków to najlepszy sposób na piratów drogowych. Przed nią wszyscy zwalniają

czytaj dalej

Metropolita Sawa, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, wystosował w sobotę list do wiernych, w którym odnosi się do pisma, jakie wysłał do patriarchy Cyryla z okazji 14. rocznicy intronizacji. "Potępiałem i potępiam zbrodniczą inwazję Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę" - oświadczył. Dodał, że dał temu wyraz "jeszcze w marcu 2022 roku, kierując apel o jej zaprzestanie zarówno do Federacji Rosyjskiej, jak i osobiście do Jego Świątobliwości Patriarchy Cyryla".