Wyciągając broń zaczepił o guzik, padł niekontrolowany strzał. Zginął myśliwy stojący obok

Do zdarzenia doszło w listopadzie 2021 roku podczas polowania na terenie kompleksu leśnego w gminie Rokitno w powiecie bialskim.

Zauważył lisa, postanowił oddać strzał ze sztucera

Śledczy ustalili, że w trakcie jednego z pędzeń zwierzyny oskarżony zauważył lisa, do którego postanowił oddać strzał ze sztucera, załadowanego pociskiem i odbezpieczonego. W krytycznym momencie oskarżony miał broń na lewym ramieniu.

Guzik znalazł się wewnątrz kabłąka i doprowadził do pociągnięcia za spust

"Dobywając odbezpieczonej broni palnej zaczepił nią o wystający guzik w swojej kurtce myśliwskiej, który to znalazł się wewnątrz kabłąka i doprowadził do pociągnięcia za język spustowy, co w rezultacie skutkowało wystrzałem pocisku wprost w głowę Wojciecha O." – napisano w akcie oskarżenia.