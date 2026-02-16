Strażacy dostali zgłoszenie w niedzielę o godz. 8.20. W ogniu stanął drewniany dom w Radziłowie w powiecie grajewskim.
Budynek podzielony był na pół. Spłonęła jedna z jego części. Właśnie tam strażacy znaleźli ciało 76-letniej kobiety, która miała problemy z poruszaniem się.
Pożar był już bardzo rozwinięty
- Gdy przybyliśmy na miejsce, pożar był już bardzo rozwinięty. Nie udało się jej uratować - mówi brygadier Daniel Lewczuk, zastępca komendanta powiatowego PSP w Grajewie.
Z drugiej części budynku ewakuowano natomiast seniorkę, która jest osobą leżącą. Jej nic się nie stało.
Wynieśli cztery butle gazowe i piecyk
- W budynku mieszkał jeszcze brat zmarłej kobiety. Nie było go akurat w domu - dodaje bryg. Lewczuk.
Strażacy wynieśli ze środka cztery butle gazowe oraz piecyk gazowy. Z ogniem walczyło siedem zastępów straży pożarnej - z PSP i OSP.
Przyczyny pożaru ustala policja. - Czynności są w toku - mówi nam asp. Sylwia Gosiewska z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.
Tomasz Mikulicz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP Słucz