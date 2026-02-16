Radziłów. Tragiczny pożar domu. Nie żyje seniorka Źródło: OSP Słucz

Strażacy dostali zgłoszenie w niedzielę o godz. 8.20. W ogniu stanął drewniany dom w Radziłowie w powiecie grajewskim.

Budynek podzielony był na pół. Spłonęła jedna z jego części. Właśnie tam strażacy znaleźli ciało 76-letniej kobiety, która miała problemy z poruszaniem się.

Paliło się w jednej części domu Źródło: OSP Słucz

Pożar był już bardzo rozwinięty

- Gdy przybyliśmy na miejsce, pożar był już bardzo rozwinięty. Nie udało się jej uratować - mówi brygadier Daniel Lewczuk, zastępca komendanta powiatowego PSP w Grajewie.

Z drugiej części budynku ewakuowano natomiast seniorkę, która jest osobą leżącą. Jej nic się nie stało.

Na miejsce wysłano siedem zastępów straży pożarnej Źródło: OSP Słucz

Wynieśli cztery butle gazowe i piecyk

- W budynku mieszkał jeszcze brat zmarłej kobiety. Nie było go akurat w domu - dodaje bryg. Lewczuk.

Strażacy wynieśli ze środka cztery butle gazowe oraz piecyk gazowy. Z ogniem walczyło siedem zastępów straży pożarnej - z PSP i OSP.

Przyczyny pożaru ustala policja. - Czynności są w toku - mówi nam asp. Sylwia Gosiewska z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

Tomasz Mikulicz