Fundacja Dzika Polska alarmuje: W Puszczy Białowieskiej wycięto żywe dęby. Jeden miał 270 lat

"Drzewa są wypróchniałe"

- Wycinka to ostateczność, która powinna wynikać z badań przeprowadzonych z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu i zaawansowanych metod, np. z użyciem tomografu czy rezystografu. Z dokumentacji, jaką otrzymaliśmy z Nadleśnictwa Hajnówka nie wynika, aby takie specjalistyczne badania zostały wykonane. Wszystko sprowadza się wyłącznie do ogólnego stwierdzenia, że "drzewa te są wypróchniałe i tracą stopniowo grube konary, które spadają bezpośrednio na torowisko kolejki, zagrażając turystom w trakcie ich przejazdu – podkreśla Adam Bohdan.

- Brak szacunku do drzew jest przytłaczający. Nie można podejść do kilkusetletniego dębu i powiedzieć, że trzeba go wyciąć, bo stanowi zagrożenie. To jest bardzo nieodpowiedzialne – mówi dr Suchocka.

Badanie tomografem

Dzika Polska: leśnicy nie wykorzystują wiedzy wyniesionej ze szkoleń

- Żeby być precyzyjnym, do zespołu wszedł również funkcjonariusz policji. Natomiast jeśli chodzi o szkolenia organizowane przez Instytut Drzewa, to faktycznie część naszych pracowników je przeszła. W nadleśnictwie Hajnówka dotyczy to jednego z leśniczych. To, że nie brał on udziału w ocenie drzew, o których mowa, nie ma moim zdaniem żadnego znaczenia w tej sprawie – mówi Jarosław Krawczyk, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.