Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Rośnie liczba żubrów w Puszczy Białowieskiej. Część wróciła z Puszczy Knyszyńskiej

Policzyli żubry (zdjęcie ilustracyjne)
Puszcza Białowieska
Źródło: Adam Bohdan
Dokładnie 1176 żubrów mieszka w Puszczy Białowieskiej. Tak przynajmniej wynika z dorocznego liczenia tych zwierząt przeprowadzanego m.in. przez pracowników parku narodowego. Przed rokiem naliczono 870 osobników, ale na obecny tak wysoki wzrost populacji ma też wpływ powrót żubrów, które wcześniej przeszły do Puszczy Knyszyńskiej.

"W polskiej części Puszczy Białowieskiej i na terenach do niej przyległych w czasie zimowej inwentaryzacji doliczono się 1176 żubrów żyjących na wolności" – podaje  Białowieski Park Narodowy na swoim profilu facebookowym.

To stan populacji na koniec 2025 roku.

Policzyli żubry w Puszczy Białowieskiej
Policzyli żubry w Puszczy Białowieskiej
Źródło: Shutterstock

Liczyli nie tylko w lasach, ale też na terenach otwartych

Inwentaryzacja za 2024 rok dała wynik 870 żubrów. Naukowcy i leśnicy zwracali jednak uwagę, że grupa ponad stu zwierząt przemieściła się przed rokiem z Puszczy Białowieskiej na teren nadleśnictwa Żednia w Puszczy Knyszyńskiej.

Doroczne liczenie żubrów w Puszczy Białowieskiej, gdzie jest największa w Polsce populacja tych zwierząt, jest przeprowadzane zawsze zimą. Obejmuje nie tylko tereny leśne, ale też przylegające do puszczy tereny otwarte, na które zwierzęta wychodzą z puszczy.

Gdy zimy są śnieżne i mroźne, pracownicy parku narodowego, naukowcy, leśnicy z nadleśnictw Białowieża, Bielsk, Browsk, Hajnówka, Nurzec i Rudka, a także wolontariusze, licząc te zwierzęta, wykorzystują fakt, że w porze zimowej zbierają się w większe grupy w miejscach dokarmiania. Pojedyncze sztuki można wtedy wytropić po śladach na śniegu.

176 cieląt

Jak zaznacza Białowieski Park Narodowy, tegoroczna sroga zima sprzyjała obserwacji zwierząt, bo żubry chętnie gromadziły się w miejscach dokarmiania.

"Ułatwiło to przegląd stada wraz z oceną kondycji, stanu zdrowotnego oraz ustalenie liczebności populacji, z podziałem na klasy wiekowe i płeć" – czytamy w poście BPN.

Zaobserwowano 1176 żubrów. Udało się rozróżnić 248 samców i 505 samic, w pozostałych przypadkach - z racji dużej odległości od obserwowanych zwierząt - płeć nie została ustalona. Rozpoznano 176 cieląt, czyli młodych urodzonych w ubiegłym roku.

Odnosząc się do wzrostu liczby żubrów w stosunku rok do roku, kierownik Ośrodka Hodowli Żubrów BPN Andrzej Karczewski zwraca uwagę, że wpływ na to miał fakt, że jesienią ubiegłego roku do Puszczy Białowieskiej wróciły wspomniane żubry, które wcześniej przeszły do Puszczy Knyszyńskiej.

Populacja w Puszczy Białowieskiej jest największa w kraju
Populacja w Puszczy Białowieskiej jest największa w kraju
Źródło: Shutterstock

Sporo osobników wychodzi na przedpola puszczy

Oznacza to, że przyrost populacji między 2024 a 2025 rokiem jest na poziomie - ustalonej podczas zakończonej właśnie inwentaryzacji - liczby cieląt.

- Patrząc lokalnie na obszar Puszczy Białowieskiej, to żubrów jest sporo. Oczywiście część osobników wychodzi poza obszar puszczy, na jej przedpola, teraz one żerują czy to na rzepaku, czy na kukurydzy zeszłorocznej - dodaje Karczewski.

Podkreśla, że na takie zachowania wpływa dostępność pokarmu w lesie. Zwierzęta inaczej zachowują się, gdy jest np. rok obfity w żołędzie, inaczej gdy jest susza i trawa słabo rośnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wykładają mięso, by mieć dobre zdjęcia. "Etyka jest czymś osobistym"

Wykładają mięso, by mieć dobre zdjęcia. "Etyka jest czymś osobistym"

Tomasz Mikulicz
Puszcza Białowieska w krytycznym stanie. "Żeby to naprawić, nie trzeba wielkich pieniędzy"

Puszcza Białowieska w krytycznym stanie. "Żeby to naprawić, nie trzeba wielkich pieniędzy"

Tomasz Mikulicz

Założyli obrożę telemetryczną

Odnosząc się do wędrówek białowieskich żubrów do Puszczy Knyszyńskiej i ich powrotu, mówi, że już wcześniej były takie sygnały.

- To połączenie na pewno jest istotne i sprzyja zwiększeniu różnorodności genetycznej pomiędzy poszczególnymi stadami – zaznacza Karczewski.

Informuje też, że udało się założyć obrożę telemetryczną jednemu z żubrów ze stada żyjącego na łąkach.

- Na pewno z czasem będziemy mieli dużo więcej informacji, np. czy te żubry wracają do puszczy na okres letni, a potem - kiedy z niej wychodzą - podkreśla.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Tomasz Mikulicz /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Puszcza BiałowieskaŻubrPodlaskie
Czytaj także:
Składowisko nielegalnych opadów w Giebni k. Pakości
Kolejne uderzenie w mafię śmieciową. Wśród zatrzymanych były burmistrz
Kujawsko-Pomorskie
Norwegowie przed szpitalem Uniwersyteckim Hospiten Sur na Teneryfie
Król w szpitalu. Nowe informacje
Świat
Sebastianowi M. grozi do ośmiu lat więzienia
Emocje świadków, kamienna twarz Sebastiana M. i tajemniczy SMS
Łódź
Świdnik. Autobus z pasażerami wjechał na zamykający się przejazd kolejowy
Autobus z pasażerami wjechał na przejazd. Po chwili przejechał pociąg. Nagranie
Lublin
Łuski 7,62x51 do amunicji w standardzie NATO w siedzibie zakładów Mesko w Skarżysku-Kamiennej
Polskie firmy obronne popierają SAFE. "Działamy wspólnie, by Polska tej szansy nie zmarnowała"
BIZNES
Donald Trump, Robert De Niro
To ma "doprowadzać go do szału". Trump zaatakował De Niro
Świat
Grecki region Ewros został zalany
Ostatnie przygotowania przed "krytycznymi" godzinami
METEO
imageTitle
"Dalej chcę wygrywać. To mnie napędza"
EUROSPORT
Trichoskopia shutterstock_2590445141
Kosmyk, który zdradza poważną chorobę. Naukowcy odkrywają nową metodę diagnostyczną
Zdrowie
Kamienice przy ul. Józefa na Kazimierzu
"Niestandardowe działanie" w obronie kamienic na Kazimierzu
Kraków
shutterstock_2445080647
Nierówne egzaminy na prawo jazdy. Instruktor alarmuje
Joanna Rubin-Sobolewska
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny na działkach. 39-latka z zarzutem
WARSZAWA
Borge Brende, Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego
Kolejne nazwisko ze świata finansów w aktach Epsteina
BIZNES
Roztopy
To zagrożenie powróci. Są ostrzeżenia
METEO
shutterstock_2415157201
Dzieci niosą ciężar emocji. Pokazano, jak trauma zmienia organizm i wpływa na wagę
Zdrowie
Kadłub, woj. opolskie, morderstwo
Dwie osoby zamordowane siekierą, policja zatrzymała nastolatka
Opole
Wypadek w miejscowości Środoń
Wypadł z drogi, dachował. Miał dwa i pół promila
WARSZAWA
Ile kosztuje wyżywienie cudzoziemca, a ile w szpitalu?
Ile kosztuje wyżywienie cudzoziemca, a ile w szpitalu? Jest spór, są manipulacje
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
"Jesteśmy w zapaści, w dziurze"
EUROSPORT
Zatrzymany mężczyzna
Taksówkarz pomógł pijanym pasażerom. Został pobity
WARSZAWA
Kolonia koralowców z gatunku Pavona clavus - zdjęcie ilustracyjne
Matka z córką odkryły "podwodne łąki". Mogą być największe na świecie
METEO
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Podwójne zabójstwo, zatrzymany brat jednej z ofiar
Opole
Uciekał przed policją
Wkurzony wziął traktor i ruszył w dal. Nie zatrzymała go policja, wpadł ciągnikiem do rzeki
Białystok
imageTitle
"Kamil Stoch - najlepszy raz". Wyjątkowy dokument
EUROSPORT
imageTitle
Niedokończone sprawy Wisły. Może zrobić to jako pierwsza w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Poślizg i dachowanie
Duża prędkość, poślizg, dachowanie. Nagranie
Trójmiasto
 D4vd
Ciało 14-latki w bagażniku samochodu piosenkarza. Nowe informacje
Świat
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Dynamiczny rozwój AI w Chinach. DeepSeek wyklucza Amerykanów z testów
BIZNES
sport-3
"To uratowało moje oko"
EUROSPORT
Przyczepa wjechała w ścianę apteki
Przyczepa z koparką wjechała w witrynę apteki
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica