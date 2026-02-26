Puszcza Białowieska Źródło: Adam Bohdan

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"W polskiej części Puszczy Białowieskiej i na terenach do niej przyległych w czasie zimowej inwentaryzacji doliczono się 1176 żubrów żyjących na wolności" – podaje Białowieski Park Narodowy na swoim profilu facebookowym.

To stan populacji na koniec 2025 roku.

Policzyli żubry w Puszczy Białowieskiej Źródło: Shutterstock

Liczyli nie tylko w lasach, ale też na terenach otwartych

Inwentaryzacja za 2024 rok dała wynik 870 żubrów. Naukowcy i leśnicy zwracali jednak uwagę, że grupa ponad stu zwierząt przemieściła się przed rokiem z Puszczy Białowieskiej na teren nadleśnictwa Żednia w Puszczy Knyszyńskiej.

Doroczne liczenie żubrów w Puszczy Białowieskiej, gdzie jest największa w Polsce populacja tych zwierząt, jest przeprowadzane zawsze zimą. Obejmuje nie tylko tereny leśne, ale też przylegające do puszczy tereny otwarte, na które zwierzęta wychodzą z puszczy.

Gdy zimy są śnieżne i mroźne, pracownicy parku narodowego, naukowcy, leśnicy z nadleśnictw Białowieża, Bielsk, Browsk, Hajnówka, Nurzec i Rudka, a także wolontariusze, licząc te zwierzęta, wykorzystują fakt, że w porze zimowej zbierają się w większe grupy w miejscach dokarmiania. Pojedyncze sztuki można wtedy wytropić po śladach na śniegu.

176 cieląt

Jak zaznacza Białowieski Park Narodowy, tegoroczna sroga zima sprzyjała obserwacji zwierząt, bo żubry chętnie gromadziły się w miejscach dokarmiania.

"Ułatwiło to przegląd stada wraz z oceną kondycji, stanu zdrowotnego oraz ustalenie liczebności populacji, z podziałem na klasy wiekowe i płeć" – czytamy w poście BPN.

Zaobserwowano 1176 żubrów. Udało się rozróżnić 248 samców i 505 samic, w pozostałych przypadkach - z racji dużej odległości od obserwowanych zwierząt - płeć nie została ustalona. Rozpoznano 176 cieląt, czyli młodych urodzonych w ubiegłym roku.

Odnosząc się do wzrostu liczby żubrów w stosunku rok do roku, kierownik Ośrodka Hodowli Żubrów BPN Andrzej Karczewski zwraca uwagę, że wpływ na to miał fakt, że jesienią ubiegłego roku do Puszczy Białowieskiej wróciły wspomniane żubry, które wcześniej przeszły do Puszczy Knyszyńskiej.

Populacja w Puszczy Białowieskiej jest największa w kraju Źródło: Shutterstock

Sporo osobników wychodzi na przedpola puszczy

Oznacza to, że przyrost populacji między 2024 a 2025 rokiem jest na poziomie - ustalonej podczas zakończonej właśnie inwentaryzacji - liczby cieląt.

- Patrząc lokalnie na obszar Puszczy Białowieskiej, to żubrów jest sporo. Oczywiście część osobników wychodzi poza obszar puszczy, na jej przedpola, teraz one żerują czy to na rzepaku, czy na kukurydzy zeszłorocznej - dodaje Karczewski.

Podkreśla, że na takie zachowania wpływa dostępność pokarmu w lesie. Zwierzęta inaczej zachowują się, gdy jest np. rok obfity w żołędzie, inaczej gdy jest susza i trawa słabo rośnie.

Założyli obrożę telemetryczną

Odnosząc się do wędrówek białowieskich żubrów do Puszczy Knyszyńskiej i ich powrotu, mówi, że już wcześniej były takie sygnały.

- To połączenie na pewno jest istotne i sprzyja zwiększeniu różnorodności genetycznej pomiędzy poszczególnymi stadami – zaznacza Karczewski.

Informuje też, że udało się założyć obrożę telemetryczną jednemu z żubrów ze stada żyjącego na łąkach.

- Na pewno z czasem będziemy mieli dużo więcej informacji, np. czy te żubry wracają do puszczy na okres letni, a potem - kiedy z niej wychodzą - podkreśla.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Tomasz Mikulicz /tok