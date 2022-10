Chcą zwiększyć obszar Puszczy Białowieskiej, w którym można ciąć. Aktywiści i naukowcy protestują

Radosław Ślusarczyk: zacznie się międzynarodowa awantura

- Byłoby to katastrofą ekologiczną dla tego obiektu, ale też katastrofą dla lokalnej społeczności, która żyje z turystyki. Przyjeżdżają tu ludzie z całego świata, bo to jedyny taki obiekt. Porównywalny jest z Parkiem Narodowym Yellowstone w Stanach Zjednoczonych - podkreślał.

Żeby strefy miały bardziej widoczny przebieg

Dodał, ze obecnie granice stref są w terenie mało czytelne, więc leśniczy - czy też każda inna osoba zainteresowana ochroną przyrody - może mieć problem z określeniem, czy dana część lasu należy do III, IV, czy może do innej sąsiadującej strefy.

Profesor PAN: owszem 10 procent, ale 10 procent całej polskiej części puszczy

W niedzielę stwierdził przed kamerą TVN24, że chodzi o powierzchnię 60 kilometrów kwadratowych, czyli sześciu tysięcy hektarów. I choć - jak mówił - granice stref faktycznie przypominają dziś szachownicę - co można byłoby uprościć - to nie należy tego robić kosztem pomniejszenia strefy III.

- My, jako środowisko naukowe, które jest za ochroną Puszczy Białowieskiej, na pewno będziemy się temu sprzeciwiać. Powinniśmy iść w odwrotnym kierunku - zwiększania ochrony Puszczy Białowieskiej. Puszcza doskonale sobie radzi bez gospodarki leśnej. Ta prowadzi do niszczenia jej kawałek po kawałku i propozycja zmian strefowania idzie w tym kierunku. Zwłaszcza, że nie są to jakieś zmiany kosmetyczne, dotyczące kilkudziesięciu czy nawet kilkuset hektarów - mówił na antenie TVN24.

Obowiązuje sądowy zakaz wycinek na tym terenie

"Strefa IV zajmowała 18,4 proc. powierzchni Puszczy, a po zmianie ma obejmować 28,9 proc. Puszczy, to 10,5 proc. powierzchni Puszczy jest przesuwane ze strefy III do IV. Ale to oznacza, że powierzchnia strefy IV rośnie o 57 proc.! (10,5 proc. to 57 proc. z poprzedniego obszaru, który obejmował 18,4 proc.)" - opisał w mailu do naszej redakcji wyliczenia zmian procentowych, wynikających z propozycji, która trafiła do ministerstwa.