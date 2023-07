Projekt zarządzania Puszczą Białowieską i zwiększenie możliwości prowadzenia wycinek

Projekt dokumentu, o którym mowa był przygotowywany od 2022 roku przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Na początku lipca, podczas spotkania podsumowującego prace, przedstawiony został gotowy projekt dokumentu, który teraz trafi do konsultacji społecznych, a następnie do akceptacji Komitetu UNESCO.

Dzika Polska: niezgodne z wytycznymi planu zadań ochronnych Natura 2000

Jak alarmuje na swoim profilu facebookowym Fundacja Dzika Polska "podczas spotkania przedstawiono propozycje zmniejszenie powierzchni III strefy ochronnej puszczy, która jest wyłączona z użytkowania (z powierzchni obejmującej obecnie 241,89 kilometrów kwadratowych do 208,5 km2) oraz zwiększenie powierzchni strefy IV, w której mogą być prowadzone wycinki. Z obecnej powierzchni 101,9 km2 do powierzchni 135,5 km2 (liczby te potwierdził nam też wspomniany Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy).

Lasy Państwowe: martwe drzewa trzeba usuwać

Leżące martwe drzewa jako siedlisko tysięcy gatunków grzybów i owadów

Sylwia Szczutkowska: las sam się odnawia, pojawiają się nowe drzewa

- Do lasu – tak jak do wody - wschodzi się na własne ryzyko. Nie słyszałam zresztą, aby ktoś z odwiedzających Puszczę Białowieską doznał jakichś obrażeń przez to, że spadła na niego złamana gałąź. Natomiast jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe, to leżące martwe drewno nie stanowi zagrożenia pożarowego – jest wilgotne, obrasta mchem itd. Las sam się też odnawia, pojawiają się nowe drzewa. Choć wiadomo, że jeśli mamy długi okresy suszy, a po lesie chodzi ktoś nieodpowiedzialny, to może dojść do pożaru. Na szczęście w Puszczy Białowieskiej takie przypadki są bardzo rzadkie – zaznacza.