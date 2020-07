Zobaczyli, jak ją szarpie i wciąga do mieszkania. Nie żyje, on usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem

Przechodnie zauważyli, że na balkonie mężczyzna brutalnie szarpie kobietę i wciąga ją do mieszkania. Interweniowali policjanci. Ciężko ranna kobieta trafiła do szpitala. Nie przeżyła. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Do zabójstwa doszło we wtorek w Puławach. Policja otrzymali zgłoszenie, że na ul. 6 Sierpnia mężczyzna szarpie kobietę i wciąga ją do mieszkania. - Jako pierwszy na miejsce przyjechał patrol prewencji. Na piętrze budynku, policjanci błyskawicznie obezwładnili i zatrzymali mężczyznę, który mógł mieć związek ze zdarzeniem – poinformowała w komunikacie prasowym na stronie internetowej Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.