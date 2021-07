Zaginęły w czasie wojny, można je wirtualnie zobaczyć w najstarszym polskim muzeum

Na przełomie XVIII i XIX wieku pałac Czartoryskich w Puławach (woj. lubelskie) był swego rodzaju ośrodkiem kulturalnym i politycznym, w którym krzewiono patriotyzm i myśl narodowowyzwoleńczą. Wtedy to Puławy zyskały miano polskich Aten i stały się namiastką utraconej, w czasach zaborów, ojczyzny. Dwór stale tętnił życiem. Tworzyli tu wybitni przedstawiciele kultury polskiego oświecenia – artyści i literaci. Stało się to za sprawą gospodarzy pałacu - księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego i jego małżonki Izabeli z Flemmingów.

"Ojczyzno, nie mogłam Ciebie obronić, niechaj cię przynajmniej uwiecznię”

Za datę powstania muzeum uważa się 1801 rok

- Wszystko za sprawą technologii wirtualnej rzeczywistości. Zwiedzający zakłada gogle, dzięki którym "przenosi się w czasie" i widzi, jak wyglądało to miejsce w pierwszej dekadzie XIX wieku. Trzeba bowiem wiedzieć, że data 1801 roku jest dość umowna. W 1806 roku z Petersburga sprowadzone zostały szkła, które przykryły kopułę świątyni oraz rzeźby dwóch lwów, które do dziś stoją przy jej wejściu– mówi Grażyna Bartnik, adiunkt w Muzeum Czartoryskich.

Można zobaczyć, jak wyglądała zaginiona szkatuła królewska

- Niestety obecnie nie znamy losów tego niezwykłego zabytku. Wiadomo tylko, że został podczas II wojny światowej zrabowany przez Niemców, którzy wkroczyli do dworu w Sieniawie na Podkarpaciu, gdzie ukrywana była część kolekcji. Poszukiwaniem szkatuły i jej zawartości zajmuje się, działający w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział do spraw Restytucji Dóbr Kultury – zaznacza adiunkt.

Zrekonstruowano "Portret młodzieńca" Rafaela Santi

- W pewnym momencie kolekcja – która zawierała też eksponaty europejskie – rozrosła się do tego stopnia, że księżna postanowiła przenieść cześć eksponatów do Domu Gotyckiego, budynku, który został oddany do użytku w 1809 roku i był wznoszony z myślą o rozszerzeniu zbiorów. Trafiła tam przede wszystkim wspomniana kolekcja europejska. Najcenniejsza była tak zwana wielka trójka – "Portret młodzieńca" Rafaela Santi, "Dama z gronostajem" Leonarda da Vinci oraz "Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta. W ramach jubileuszu wierna rekonstrukcja pierwszego z wymienionych obrazów została zaprezentowana po raz pierwszy. Obecnie eksponowana jest w pałacu. Oryginał jest poszukiwany przez Wydział do spraw Restytucji Dóbr Kultury – opowiada nasza rozmówczyni.