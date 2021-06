Laweta wiozła ciężarówkę. Rozkołysało ją, wjechała w barierki i się wywróciła

Wyglądało to bardzo groźnie. Kierowca ciężarowej scanii, przewożący na lawecie inną ciężarówkę, zbyt gwałtownie wyprzedzał. Pojazd zaczął się chwiać, aż w końcu wywrócił się razem z ładunkiem. To, co się wydarzyło, zostało nagrane przez kamerę zamontowaną w aucie poruszającym się tuż za ciężarówką.