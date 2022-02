Książę Adam Jerzy Czartoryski wysłał w 1826 roku list do Anglii. Teraz cenny rękopis wrócił do Polski

Muzeum Czartoryskich w Puławach (Lubelskie) poszerzyło swoją kolekcję o krótki list z 1826 roku. Napisał go - właśnie w Puławach - książę Adam Jerzy Czartoryski i wysłał do przyjaciela do Anglii. Rękopis będzie w marcu udostępniony zwiedzającym. Najpierw musi zostać przetłumaczony z francuskiego.