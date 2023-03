Uderzył w bariery, "przeleciał przez torowisko" i dachował. Był pijany, jest nagranie

Kierowca audi stracił panowanie nad samochodem, uderzył w bariery energochłonne, przejechał jeszcze kawałek przeciwległym pasem ruchu, a następnie - jak informuje policja - przeleciał przez torowisko i dachował. To, co działo się na drodze widać na opublikowanym nagraniu z monitoringu z Puchaczowa (woj. lubelskie). 42-letni kierowca był pijany. - Miał dużo szczęścia - podkreślają funkcjonariusze.

W niedzielę (26 marca) po godzinie 13 policjanci zostali powiadomieni, że w miejscowości Puchaczów w powiecie łęczyńskim doszło do dachowania auta osobowego.

To, co działo się na drodze widać na opublikowanym przez policję nagraniu.

Policja: miał dużo szczęścia

Okazało się, że 42-letni mieszkaniec powiatu łęczyńskiego miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. Został przewieziony do szpitala.

"Miał dużo szczęścia, ponieważ nic poważnego mu się nie stało. Po przeprowadzonych badaniach trafił do policyjnej celi. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu" - zaznacza policjantka.

Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi za to do dwóch lat pozbawienia wolności. Ponadto sąd orzeka w takich przypadkach zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej trzy lata.