Dzik nie przeżył wypadku. Okazało się, że zwierzę miało ASF 

- Na szczęście to stwierdzone ognisko jest u dzika, a nie w gospodarstwie trzody chlewnej. Dla hodowców na ten moment nie zmienia się nic – mówi Mariusz Zalewski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim.

Hodowcy nadal mają te same obowiązki

Dodaje, że powiat już od dawna jest w strefie różowej - To co hodowcy mieli stosować, nadal stosują i w dalszym ciągu obowiązują te same warunki. Cały czas najważniejsza jest prewencja – podkreśla.