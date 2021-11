Dąb Dunin wzmocniony linami. "Mają za zadanie zapobiec złamaniu się konarów"

Zakończył się już pierwszy etap prac arborystycznych przy dębie Duninie rosnącym w Przybudkach w województwie podlaskim. Od kiedy ten czterystuletni dąb zdobył tytuł Drzewa Roku, coraz więcej osób chce go obejrzeć. A to mu nie służy.

Ludzie parkują tuż obok drzewa, a nawet wspinają się na konary

- Dunin już wcześniej cieszył się dużym zainteresowaniem, ale po ogłoszeniu wyników konkursu, chętnych żeby osobiście obejrzeć drzewo jest o wiele więcej niż zwykle. Ludzie parkują tuż obok drzewa, podchodzą bardzo blisko, udeptując tym sam glebę. A nawet wspinają się na konary. Stan drzewa może przez to ulec pogorszeniu. Według literatury specjalistycznej zagęszczenie gleby może skutkować zamieraniem korzeni - mówił w październiku w rozmowie z tvn24.pl Adam Bohdan z Fundacji Dzika Polska.

- W kolejnym etapie teren wokół dębu ma być otoczony kamieniami połączonymi ze sobą łańcuchem. Jeśli chodzi o dalsze zabiegi, to trwają dyskusje co do szczegółów - mówi Adam Bohdan.