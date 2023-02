Szukali pozostałości po bitwie z czasów potopu szwedzkiego. Znaleźli siekierkę sprzed tysięcy lat

Zgodnie ze wstępnym datowaniem, artefakt pochodzi z okresu od 1300 do 900 roku przed naszą erą. Chodzi o siekierkę, którą w okolicach Prostek (woj. warmińsko-mazurskie) odkryli miłośnicy historii szukający pozostałości z bitwy, która rozegrała się tam w 1656 roku.

- Służyła przed wiekami jako topór bojowy. Tego rodzaju broń łączona jest z kręgiem kultury wschodniobałtyjskiej. To, że udało się nam ją znaleźć jest niemałą sensacją – mówi Mariusz Jarząbek, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Jaćwież.

To bardzo rzadki artefakt z epoki brązu

- Na głębokości ponad 30 centymetrów leżała siekierka z epoki brązu. Jej wstępne datowanie to okres od 1300 do 900 roku przed naszą erą – twierdzi prezes.

Siekierka została przekazana do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ma trafić do Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie zostanie poddana analizom przez zespół kierowany przez prof. Jacka Gackowskiego.

Liczą, że zabytek zostanie w regionie

- Liczymy, że zespół potwierdzi posiadane przez nas informacje, a później zabytek zostanie przekazany do powstającej w Prostkach Izby Historycznej, a jeśli nie to do Muzeum Historycznego w Ełku – zaznacza nasz rozmówca.