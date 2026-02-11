Prokuratura wraca do sprawy wypadku byłej premier Szydło. Wezwanych będzie dziewięć osób

Prokuratura wraca do wypadku byłej premier Beaty Szydło. Wezwanych będzie dziewięć osób Źródło: TVN24

Do wypadku drogowego z udziałem ówczesnej premier Beaty Szydło doszło 10 lutego 2017 roku.

W tej sprawie w czasach rządów PiS prowadzono postępowanie. Ale jak w styczniu 2025 roku wykazał audyt Prokuratury Krajowej już po zmianie rządów w Polsce, "ukierunkowane było na udowodnienie z góry przyjętej tezy". Prokuratura Regionalna w Białymstoku ponownie zajęła się sprawą.

Jak informuje prokurator nadzorujący sprawę, na przełom lutego i marca śledczy wezwą ośmiu funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (byłego Biura Ochrony Rządu) oraz jedną osobę cywilną. Zostaną wezwani w charakterze podejrzanych. Jeśli chodzi o funkcjonariuszy, to - jak podaje prokurator nadzorujący - część nadal pracuje, a część jest już poza służbą.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku poinformowała w kwietniu 2025 roku, że wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w postępowaniach związanych z wypadkiem drogowym z udziałem byłej premier Beaty Szydło.

Prokuratura o utrudnieniach w wyjaśnianiu sprawy

W komunikacie przekazano wtedy, że śledztwo dotyczy trzech wątków.

Toczy się ono między innymi w sprawie "przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych", które miały miejsce od 13 lutego 2017 roku do 27 lutego 2023 roku "w Krakowie oraz innych miejscowościach, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru".

Miało do tego dojść "podczas wykonywania obowiązków służbowych w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego (...) Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a następnie w postępowaniu jurysdykcyjnym przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu (...) oraz w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym w Krakowie".

To - jak twierdzi prokuratura - "utrudniło wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, czym działano na szkodę interesu prywatnego oraz interesu publicznego w postaci zaufania obywateli do działania organów wymiaru sprawiedliwości i równego traktowania obywateli wobec prawa".

Zdaniem prokuratury funkcjonariusze BOR zaznawali nieprawdę

Śledztwo białostockiej prokuratury wszczęto także w sprawie spowodowania 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu, "wskutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wypadku drogowego z udziałem pojazdów: marki BMW X5 (...), marki Audi A8 (...), marki Volkswagen Multi Van (...) oraz marki Fiat Seicento (...)". W wyniku tego zdarzenia ranna została premier Beata Szydło.

Śledczy zajęli się też m.in. domniemanym zeznawaniem "nieprawdy oraz zatajania prawdy podczas składania zeznań w charakterze świadka przez funkcjonariuszy ówczesnego Biura Ochrony Rządu". W szczególności dotyczyło to faktu używania sygnałów dźwiękowych podczas przejazdu pojazdów kolumny rządowej.

Za winnego uznano kierowcę seicento

Do wypadku drogowego z udziałem ówczesnej premier Beaty Szydło doszło 10 lutego 2017 roku. Samochód ówczesnego Biura Ochrony Rządu zderzył się z samochodem kierowanym przez Sebastiana Kościelnika, który został uznany za winnego spowodowania zderzenia z kolumną rządową.

Sąd jednak nie wymierzył mężczyźnie kary. Ponadto warunkowo umorzył postępowanie na rok próby. Rozstrzygnięcie jest prawomocne. Sąd potwierdził między innymi, że w momencie wypadku samochody rządowej kolumny nie miały włączonych sygnałów dźwiękowych, tym samym nie były one kolumną uprzywilejowaną.

Sąd stwierdził ponadto, że współwinny wypadku był wskazany funkcjonariusz BOR. Sąd przekazał zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury, jednak ta nie wszczęła postępowania.

Robert Zieliński, tm /tok