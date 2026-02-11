Logo strona główna
Białystok

Prokuratura wraca do sprawy wypadku byłej premier Szydło. Wezwanych będzie dziewięć osób

Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Prokuratura wraca do wypadku byłej premier Beaty Szydło. Wezwanych będzie dziewięć osób
Źródło: TVN24
Jak dowiedział się tvn24.pl, ośmiu funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (byłego Biura Ochrony Rządu) oraz jedną osobę cywilną wezwała prokuratura w związku z wypadkiem byłej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu. Według prokuratora nadzorującego śledztwo, wezwani będą odpowiadać w charakterze podejrzanych.

Do wypadku drogowego z udziałem ówczesnej premier Beaty Szydło doszło 10 lutego 2017 roku.

W tej sprawie w czasach rządów PiS prowadzono postępowanie. Ale jak w styczniu 2025 roku wykazał audyt Prokuratury Krajowej już po zmianie rządów w Polsce, "ukierunkowane było na udowodnienie z góry przyjętej tezy". Prokuratura Regionalna w Białymstoku ponownie zajęła się sprawą.

Jak informuje prokurator nadzorujący sprawę, na przełom lutego i marca śledczy wezwą ośmiu funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (byłego Biura Ochrony Rządu) oraz jedną osobę cywilną. Zostaną wezwani w charakterze podejrzanych. Jeśli chodzi o funkcjonariuszy, to - jak podaje prokurator nadzorujący - część nadal pracuje, a część jest już poza służbą.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku poinformowała w kwietniu 2025 roku, że wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w postępowaniach związanych z wypadkiem drogowym z udziałem byłej premier Beaty Szydło.

Prokuratura o utrudnieniach w wyjaśnianiu sprawy

W komunikacie przekazano wtedy, że śledztwo dotyczy trzech wątków.

Toczy się ono między innymi w sprawie "przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych", które miały miejsce od 13 lutego 2017 roku do 27 lutego 2023 roku "w Krakowie oraz innych miejscowościach, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru".

Miało do tego dojść "podczas wykonywania obowiązków służbowych w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego (...) Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a następnie w postępowaniu jurysdykcyjnym przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu (...) oraz w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym w Krakowie".

To - jak twierdzi prokuratura - "utrudniło wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, czym działano na szkodę interesu prywatnego oraz interesu publicznego w postaci zaufania obywateli do działania organów wymiaru sprawiedliwości i równego traktowania obywateli wobec prawa".

Zdaniem prokuratury funkcjonariusze BOR zaznawali nieprawdę

Śledztwo białostockiej prokuratury wszczęto także w sprawie spowodowania 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu, "wskutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wypadku drogowego z udziałem pojazdów: marki BMW X5 (...), marki Audi A8 (...), marki Volkswagen Multi Van (...) oraz marki Fiat Seicento (...)". W wyniku tego zdarzenia ranna została premier Beata Szydło.

Śledczy zajęli się też m.in. domniemanym zeznawaniem "nieprawdy oraz zatajania prawdy podczas składania zeznań w charakterze świadka przez funkcjonariuszy ówczesnego Biura Ochrony Rządu". W szczególności dotyczyło to faktu używania sygnałów dźwiękowych podczas przejazdu pojazdów kolumny rządowej.

Prokuratura do niego nie dotarła. Relacja świadka wypadku Szydło
Prokuratura do niego nie dotarła. Relacja świadka wypadku Szydło

Polska

Za winnego uznano kierowcę seicento

Do wypadku drogowego z udziałem ówczesnej premier Beaty Szydło doszło 10 lutego 2017 roku. Samochód ówczesnego Biura Ochrony Rządu zderzył się z samochodem kierowanym przez Sebastiana Kościelnika, który został uznany za winnego spowodowania zderzenia z kolumną rządową.

Sąd jednak nie wymierzył mężczyźnie kary. Ponadto warunkowo umorzył postępowanie na rok próby. Rozstrzygnięcie jest prawomocne. Sąd potwierdził między innymi, że w momencie wypadku samochody rządowej kolumny nie miały włączonych sygnałów dźwiękowych, tym samym nie były one kolumną uprzywilejowaną.

Sąd stwierdził ponadto, że współwinny wypadku był wskazany funkcjonariusz BOR. Sąd przekazał zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury, jednak ta nie wszczęła postępowania.

Wypadek Beaty Szydło. Prokuratura wraca do sprawy

Wypadek Beaty Szydło. Prokuratura wraca do sprawy

Polska
Kościelnik: Był świadek, który stał bezpośrednio za mną. Do tej pory się nie ujawnił

Kościelnik: Był świadek, który stał bezpośrednio za mną. Do tej pory się nie ujawnił

Polska

Robert Zieliński, tm /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Grygiel

