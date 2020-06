Produkowali "dokumenty kolekcjonerskie", klientów mieli z całej Europy i Ameryki

Blisko 80 funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendy Głównej Policji wzięło udział w akcji rozbicia zorganizowanej grupy, której członkowie podejrzani są o produkcję fałszywych dokumentów. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Według śledczych grupa mogła wyprodukować co najmniej kilkanaście tysięcy fałszywych dokumentów, które trafiały głównie do krajów Unii Europejskiej.

Zamówienia z Europy i Ameryki

Akcja, podczas której zatrzymano pięć osób, została przeprowadzona przez policjantów CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Podczas działań w Warszawie oraz na terenie województw: podlaskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego przeszukano wiele obiektów i zabezpieczono fałszywe dokumenty w postaci dowodów osobistych czy praw jazdy. Policjanci przejęli także sprzęt komputerowy, profesjonalne drukarki, laptopy, matryce, telefony czy karty służące do produkcji dokumentów. W trakcie akcji zabezpieczono również bazę danych osób, które mogły dokonywać zakupu dokumentów, co obecnie jest dokładnie sprawdzane.