Są poruszeni, nie kryją łez i jak mogą wspierają strażaków. "Potrzebuje nas teraz natura i ludzie, którzy o nią walczą!"

- Niedawno internet obiegło zdjęcie orła, który spłonął żywcem, bo do ostatniej chwili próbował bronić młodych. Nie starcza sil na obronę tego, co płonie w samym środku. Nie starcza sił na bronienie przyrody. Płonie perła przyrodnicza i to na skalę europejską. Perła, która jest porównywana jest do pożaru katedry Notre Dame, z czym się nie zgadzam, bo Notre Dame można odbudować, a torfowisk nie. Bo to kumuluje się z prędkością pół milimetra rocznie i to tylko wtedy, kiedy torf jest żywy, nie jest odwodniony, suchy czy zalany. To oznacza, że szans na odbudowę tych torfowisk w zasadzie nie mamy – dodała.