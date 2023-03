Miał ukraść ze sklepu puszkę na datki dla hospicjum, a pieniądze wydać na alkohol

czytaj dalej

Sobota jest 395. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Zmasowane ostrzały Rosjan należą już do przeszłości, ponieważ nie mają oni odpowiedniego potencjału - prognozuje rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południu Natalia Humeniuk. - Taktyka wroga jest teraz w fazie poszukiwań. Wybierają to, co może zadziałać z tego, co zostało użyte. Zmasowane ataki rakietowe należą już do przeszłości. Rosjanie nie mają potencjału do wystrzelenia 50-70-80 rakiet jednocześnie - stwierdziła Humeniuk i dodała, że "byłby to bezsensowny krok, którego nie można jednak wykluczyć". Jej zdaniem bardziej prawdopodobne jest to, że Rosjanie będą przeprowadzać "ataki punktowe". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.