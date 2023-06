Awanturował się i demolował dom. Usłyszał zarzut znęcania się nad żoną i trafił do aresztu

czytaj dalej

Środa jest 490. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow przekazał w wywiadzie dla dziennika "Financial Times", że strona ukraińska nie podaje do publicznej wiadomości informacji o wszystkich sukcesach na froncie, by chronić swoich żołnierzy. Stwierdził także, że większość rezerw, w tym brygady wyszkolone na Zachodzie i wyposażone w nowoczesne czołgi i pojazdy opancerzone przekazane przez kraje NATO, nie wzięła jeszcze udziału w kontrofensywie. Najważniejsze przed nami. Przyjdzie czas, że wszyscy zobaczą to, co mają zobaczyć - zapowiedział minister. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy oraz sytuację w Rosji.