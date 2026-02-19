Suwałki Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policja przyjęła zawiadomienie od matki 11-latka, który w tłusty czwartek zjadł pączka z atramentem. Miał go otrzymać od kolegi.

- W wyniku zdarzenia 11-latek trafił do szpitala, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy medycznej – informuje podkomisarz Karol Górski z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

Zjadł pączka (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Wyszedł już ze szpitala

Funkcjonariusze gromadzą materiał dowodowy oraz wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo. Sprawa będzie przekazywana do sądu rodzinnego.

Jak mówi podkom. Górski, sytuacja miała miejsce na terenie powiatu suwalskiego, na razie nie wiadomo czy w szkole czy też poza nią.

- Śledztwo jest na bardzo wstępnym etapie. Chłopiec wyszedł już ze szpitala. Jego zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo – zaznacza policjant.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Tomasz Mikulicz