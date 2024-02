Zupy, schabowe, pyzy, ciasta... Radni podczas sesji nie są głodni, koszt to tajemnica starosty

Radni powiatu sokólskiego w województwie podlaskim korzystają podczas sesji z pełnego cateringu. Wybierają spośród zup czy też różnych rodzajów mięs. Na deser mogą zaś skosztować ciasta. Jeden z radnych dopytuje starostę, ile to kostuje. Odpowiedzi nie ma, bo to "tylko wkład do kotła".

Takimi daniami podczas sesji, raczą się radni powiatu sokólskiego. - Staram się zadawać pytania, ile to kosztuje i z jakich pieniędzy. Zawsze starosta zbywał mnie, że to nie jest takie drogie. Raz powiedział, że to tylko wkład do kotła. Zapytałem więc, ile kosztuje ten wkład do kotła – powiedział radny.