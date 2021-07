Drogowcy wycięli ponad 300 drzew. Twierdzą, że nie było tam chronionych gatunków. Ekolodzy są innego zdania

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska twierdzi, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa. W ramach budowy drogi powiatowej wycięto bowiem drzewa, na których znajdowały się między innymi miejsca lęgowe ptaków. Do tego biolog reprezentujący organizację ekologiczną, który był na miejscu twierdzi, że drzewa były w dobrym stanie.

"Te drzewa same w sobie stanowiły wartość"

"Kodeks karny przewiduje za to poważne sankcje"

- Naszym zdaniem mogło dojść do złamania zakazów ujętych w artykułach 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody. Należy podkreślić, że w myśl artykułu 131 punkt 14 ustawy o ochronie przyrody "kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu albo grzywny". Również kodeks karny przewiduje za to poważne sankcje (jeśli mamy do czynienia ze zniszczeniem "znacznych rozmiarów", mowa jest o karze od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności – przyp. red.) – mówi Elwira Choińska, zastępca dyrektora RDOŚ w Białymstoku.