Niecodzienna akcja policjantów. Musieli złapać konie

Były zarejestrowane w Wielkopolsce i na Śląsku

"Na podstawie indywidualnych numerów znajdujących się we wszczepionych koniom czipach, policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą ustalili, że konie zostały zarejestrowane w Wielkopolsce i na Śląsku. Po nitce do kłębka i funkcjonariusze dotarli do właściciela koni - mieszkańca Lublina" – opisuje policjantka.