Ksiądz miał przy sobie narkotyki. Policja go zatrzymała, a kuria odsunęła od prac duszpasterskich

czytaj dalej

Prezes Prawa i Sprawiedliwości po raz drugi w ostatnich latach został wicepremierem. - Ktokolwiek pamięta cokolwiek, co zrobił Jarosław Kaczyński w rządzie, temu należy się duża nagroda za ogromne zdolności pamięciowe - komentowała posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony z PiS, przekonywał, że "to ważna decyzja w kontekście tego, co dzisiaj się dzieje w Polsce".