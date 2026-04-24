Łomża

Pijany prokurator uderzył sąsiada - strażaka. Wcześniej miał jechać autem po alkoholu

Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Powiat łomżyński (Podlaskie)
Źródło: Google Earth
Ze wstępnych ustaleń wynika, że pijany prokurator z okręgu łomżyńskiego (Podlaskie) wtargnął na posesję swojego sąsiada - strażaka i uderzył go w twarz. Ten mu oddał, a potem wezwał policję, mówiąc funkcjonariuszom, że prokurator jeździł wcześniej po pijanemu autem. Prokuratura wszczęła śledztwo.

- Ja jako przełożona otrzymałam zgłoszenie o godzinie 19.13. Gdy przyjechałam na miejsce, były tam już dwa patrole policji – mówi prokurator Dorota Leszczyńska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Łomży.

W środę wieczorem na policję zadzwonił strażak, który zaalarmował, że na jego posesję w jednej z miejscowości w powiecie zambrowskim wtargnął pijany prokurator, który jest jego sąsiadem.

Strażak trzeźwy, prokurator pijany

- Dzieli ich kilka domów. Prokurator nie został przyłapany na gorącym uczynku. Nie było więc podstaw do jego zatrzymania. Najpierw między panami doszło do utarczki słownej, a później do zachowań przemocowych. Z ustaleń wynika, że prokurator pierwszy uderzył sąsiada w twarz, a ten mu oddał. Obrażenia nie były jednak takiego rodzaju, aby któryś z panów wymagał pomocy medycznej – mówi Leszczyńska.

Dodaje, że prokurator został przebadany w jej obecności na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

- Pobrana została również od niego krew do badań. Na razie nie ujawniamy, ile miał promili, niemniej był nietrzeźwy. W przeciwieństwie do strażaka, u którego nie stwierdzono alkoholu w organizmie – zaznacza nasza rozmówczyni.

Śledztwo w kierunku prowadzenia auta po pijanemu

Strażak powiedział policjantom, że tuż przed interwencją prokurator jeździł pijany samochodem.

- Postępowanie jest na bardzo wstępnym etapie. Śledztwo zostało wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w Zambrowie na razie w kierunku artykułu 178a Kodeksu karnego, czyli prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Niewykluczone, że w dalszym toku postępowania śledztwo będzie prowadzone w kierunku popełnienia również innych czynów – podkreśla prokurator Leszczyńska.  

Zabezpieczyli monitoring

Informuje też, w czwartek około godziny 17 zakończyło się przesłuchanie strażaka.

– Gromadzimy pełny materiał dowodowy, zabezpieczyliśmy też monitoring – zaznacza.

Materiały ze sprawy zostaną przekazane do Prokuratury Krajowej, która wskaże, która prokuratura zajmie się na dalszym etapie prowadzeniem postępowania. Zgodnie z prawem, żeby pociągnąć prokuratora do odpowiedzialności karnej, trzeba najpierw pozbawić go immunitetu. Władny do tego jest sąd dyscyplinarny.

Postępowanie dyscyplinarne

- Niezależnie od postępowania karnego, my jako Prokuratura Okręgowa w Łomży zakończyliśmy już prowadzenie postępowania służbowego wobec prokuratora i wysłaliśmy do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dla Białostockiego Okręgu Regionalnego wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego – mówi prokurator Leszczyńska.

Zaznacza, że najdotkliwszą karą dyscyplinarną jest wydalenie ze służby prokuratorskiej.

Jest na urlopie dla podratowania zdrowia

- Osoba, o której mowa jest prokuratorem jednej z prokuratur rejonowych podległych Prokuraturze Okręgowej w Łomży. Nie sprawuje obecnie czynności służbowych. Od marca przebywa bowiem na urlopie dla podratowania zdrowia – wyjaśnia nasza rozmówczyni.

O sprawie w czwartek pisała "Gazeta Wyborcza".

TVN24

ProkuraturaPodlaskie
Czytaj także:
Donald Tusk
Tusk o umowie z Mercosur. "Rozmawiałem z Komisją i uświadomiłem im"
BIZNES
Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50
Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn. Boją się, że zostaną wysiedleni
WARSZAWA
Mężczyzna eskortowany przez policjantów
Nakłaniał dziecko do wysyłania nagich zdjęć. Policja zatrzymała 41‑latka
Łódź
Taylor Swift
Oto najczęściej słuchani artyści dwudziestolecia
Kultura i styl
imageTitle
Wilson wciąż cierpi w Crucible. Najchętniej odgryzłby końcówkę kija
EUROSPORT
Śmigłowiec LPR lądował w Bestwince
Ojciec i córka zabrani do szpitala, oboje nieprzytomni
Katowice
Wietrznie, pochmurno, silny wiatr
Są pomarańczowe alarmy. Tu silnie powieje
METEO
Kazimierz Dolny AdobeStock_268908381
Kazimierz... niby każdy zna, ale jak dobrze? Sprawdźmy w quizie
Quizy
Nastolatkowie odpowiedzą za napaść i rozbój
Atak na nastolatków i taksówkarza. Zatrzymani mają 16 i 17 lat
Kraków
Białoruska Elektrownia Jądrowa w Ostrowcu
Białoruś chce budować składowisko odpadów radioaktywnych w pobliżu naszej granicy
Białystok
Śmiertelny wypadek pod Kościerzyną
Uderzył w drzewo, zginął na miejscu
Trójmiasto
guardia di finanza AdobeStock_1220343376_Editorial_Use_Only
Służby odzyskały 18 luksusowych aut. Tak wyglądał mechanizm oszustwa
Świat
26424298
Chcą "niezwłocznej" dymisji Piesiewicza. Wspólny apel związków sportowych
EUROSPORT
imageTitle
Narada w sprawie Piesiewicza. "PKOl jest miejscem ciągłych afer"
EUROSPORT
Bogdan Święczkowski
Jest decyzja prokuratury w sprawie rzekomego "zamachu stanu"
Trzylatka sama spacerowała po mieście
Naprawiał płot, nie zauważył, że jego trzyletnia córka zniknęła
Opole
Waldemar Żurek
Śledztwo w sprawie Zondacrypto. Jednym z wątków "wsparcie polityków"
Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania mężczyzna został zatrzymany w Niemczech
11 lat w ukryciu. Zatrzymali go w Niemczech, trafił już do więzienia
Lublin
Tajemniczy złoty okaz z Zatoki Alaska
Znaleziono ją w oceanie i nikt nie wiedział, czym jest. Teraz rozwiązano zagadkę
METEO
Zbiorka
Był diss na raka, są miliony na chore dzieci
imageTitle
Surowe kary w NHL za symulowanie
EUROSPORT
Sklep spożywczy
W marcu był to najtańszy sklep w Polsce
BIZNES
Andrzej Duda
Były prezydent a działalność firmy ZEN. "To jest bardzo dochodowy rynek"
imageTitle
Rankingi nie grają. Zaskakująca porażka Fręch
EUROSPORT
Oslo
Kolejny kraj zapowiada zakaz mediów społecznościowych dla dzieci
BIZNES
Włodzimierza Cimoszewicza nie było na ogłoszeniu wyroku. Był na poprzednich rozprawach
Sąd zdecydował w sprawie byłego premiera
Białystok
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
"Coraz bliżej podpisania umowy" w sprawie SAFE
Świadek rodzinnego dramatu został wyróżniony za swą postawę przez policjantów
Rodzinny dramat w zakładzie krawieckim. Usłyszał wołanie kobiety, ruszył z pomocą
Kujawsko-Pomorskie
Pekin, Chiny
Nowy model DeepSeek wywołuje spadki na giełdzie. Konkurencja traci
BIZNES
Stadion Śląski nazywa jest "kotłem czarownic"
"Ogromna radość". Polska gospodarzem mistrzostw Europy
EUROSPORT

