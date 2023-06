Ponad dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość. "Drogowy recydywista" ukarany. Nagranie

czytaj dalej

500 plus ma się zmienić w 800 plus. Będzie to pierwsza waloryzacja świadczenia z programu Rodzina 500 plus od siedmiu lat. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku kupimy więcej artykułów niż w momencie wejścia w życie programu. Porównaliśmy koszyki zakupowe.