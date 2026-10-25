Przyjął nazwisko żony i liczył, że policjanci go nie znajdą
Policjanci zatrzymali w wynajmowanym mieszkaniu w Pabianicach (województwo łódzkie) 39-latka z powiatu kolneńskiego, który od maja ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.
Poszukiwany był dwoma listami gończymi, wydanymi przez sądy w Białymstoku i Rawie Mazowieckiej.
Jazda na podwójnym gazie i mimo cofniętych uprawnień
"Za jazdę w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy ma do odbycia karę trzech lat pozbawienia wolności. Natomiast za jazdę pomimo cofniętych uprawnień - 272 dni" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
Mężczyzna, ukrywając się przed policją, nie tylko wyjechał z województwa podlaskiego, ale przyjął też nazwisko żony. Sądził, że w ten sposób uniknie zatrzymania. Gdy zapukali do niego funkcjonariusze był zaskoczony. Teraz najbliższe prawie cztery lata spędzi w zakładzie karnym.