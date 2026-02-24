Powiat hajnowski. Zatrzymali 61-latka podejrzanego o pedofilię Źródło: KPP Hajnówka

"Do niepokojących zachowań dochodziło w różnych miejscach. Zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak również w samochodzie mężczyzny, gdy zdarzało mu się przebywać z nimi na osobności" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce.

Zaczęło się od tego, że do policjantki, po zakończonych w szkole zajęciach profilaktycznych, podeszła jedna z uczennic, która przekazała informacje o niepokojących zdarzeniach.

Trafił na trzy miesiące do aresztu

Policja: kilkukrotnie dopuścił się czynów pedofilskich w ciągu ostatnich miesięcy

Z ustaleń wynika, że 61-letni mieszkaniec powiatu hajnowskiego, w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy, kilkukrotnie dopuścił się czynów pedofilskich w stosunku do dwóch znanych mu dziewczynek.

"Okazało się, że był znajomym ich rodziny, a pokrzywdzone znały go od dziecka" – informuje policja.

Kilka lat temu był już karany za czyny pedofilskie

Odpowie też za kierowanie gróźb

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 61-latkowi łącznie czterech zarzutów - dopuszczenia się wobec małoletnich poniżej lat 15 innych czynności seksualnych oraz kierowania wobec pokrzywdzonych gróźb bezprawnych w celu wywarcia na nie wpływu.

Za te przestępstwa grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu. Kilka lat temu był już karany za czyny pedofilskie.

Opracował Tomasz Mikulicz