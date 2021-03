W zamrażarce trzymał skórę rysia. Zwierzę pochodziło z populacji żyjącej w Puszczy Knyszyńskiej

W jednym z domów na terenie powiatu białostockiego policjanci znaleźli nielegalne trofeum łowieckie. Biegły potwierdził, że to skóra rysia euroazjatyckiego z Puszczy Knyszyńskiej. Trofeum leżało w zawiniętym worku w zamrażarce.

Zarzut bezprawnego posiadania trofeum

Policjanci od początku podejrzewali, że to skóra rysia. Teraz potwierdził to biegły z zakresu ochrony przyrody i gatunków zwierząt. Według niego skóra należy do rysia euroazjatyckiego, z populacji bytującej w Puszczy Knyszyńskiej.