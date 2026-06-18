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Białystok

Sześciomiesięczne dziecko w szpitalu. Rodzice zatrzymani

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Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Aneta Łukowska z UDSK: stan dziecka jest ciężki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Policja zatrzymała rodziców sześciomiesięcznego chłopca z powiatu augustowskiego (Podlaskie), który był w trybie pilnym operowany w szpitalu w Białymstoku. Media ustaliły, że dziecko miało wypaść lub zostać wyrzucone z wózka. Znajduje się obecnie w śpiączce farmakologicznej.

"Z naszych ustaleń wynika, że kilkumiesięczne niemowlę miało wypaść lub zostać wyrzucone z wózka. Do tragedii doszło w jednej z miejscowości w powiecie augustowskim" – czytamy w artykule Radia Eska.

Sebastian Piekarski, szef Prokuratury Rejonowej w Augustowie informuje w rozmowie z tvn24.pl, że wszczęte zostało śledztwo w tej sprawie.

Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Rodzice zatrzymani

- Tuż po zdarzeniu zatrzymana została dwójka rodziców. Sześciomiesięczne dziecko przebywa natomiast w szpitalu – mówi prokurator.

Dodaje, że dla dobra śledztwa nie może na razie udzielać bardziej szczegółowych informacji.

Jest na intensywnej terapii

Aneta Łukowska z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku  powiedziała przed kamerą TVN24, że dziecko zostało przewiezione 11 czerwca ze szpitala w Suwałkach i było w trybie pilnym operowane.

- Obecnie jest w śpiączce farmakologicznej. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Stan dziecka jest ciężki – zaznacza rzeczniczka.

Prokuratura ma wydać w tej sprawie komunikat. Czekamy też na odpowiedź na pytania, które wysłaliśmy do Sądu Okręgowego w Suwałkach.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
dzieciPodlaskie
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
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