Sześciomiesięczne dziecko w szpitalu. Rodzice zatrzymani
"Z naszych ustaleń wynika, że kilkumiesięczne niemowlę miało wypaść lub zostać wyrzucone z wózka. Do tragedii doszło w jednej z miejscowości w powiecie augustowskim" – czytamy w artykule Radia Eska.
Sebastian Piekarski, szef Prokuratury Rejonowej w Augustowie informuje w rozmowie z tvn24.pl, że wszczęte zostało śledztwo w tej sprawie.
Rodzice zatrzymani
- Tuż po zdarzeniu zatrzymana została dwójka rodziców. Sześciomiesięczne dziecko przebywa natomiast w szpitalu – mówi prokurator.
Dodaje, że dla dobra śledztwa nie może na razie udzielać bardziej szczegółowych informacji.
Jest na intensywnej terapii
Aneta Łukowska z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku powiedziała przed kamerą TVN24, że dziecko zostało przewiezione 11 czerwca ze szpitala w Suwałkach i było w trybie pilnym operowane.
- Obecnie jest w śpiączce farmakologicznej. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Stan dziecka jest ciężki – zaznacza rzeczniczka.
Prokuratura ma wydać w tej sprawie komunikat. Czekamy też na odpowiedź na pytania, które wysłaliśmy do Sądu Okręgowego w Suwałkach.