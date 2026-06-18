Białystok Sześciomiesięczne dziecko w szpitalu. Rodzice zatrzymani Oprac. Tomasz Mikulicz |

Aneta Łukowska z UDSK: stan dziecka jest ciężki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Z naszych ustaleń wynika, że kilkumiesięczne niemowlę miało wypaść lub zostać wyrzucone z wózka. Do tragedii doszło w jednej z miejscowości w powiecie augustowskim" – czytamy w artykule Radia Eska.

Sebastian Piekarski, szef Prokuratury Rejonowej w Augustowie informuje w rozmowie z tvn24.pl, że wszczęte zostało śledztwo w tej sprawie.

Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Shutterstock

Rodzice zatrzymani

- Tuż po zdarzeniu zatrzymana została dwójka rodziców. Sześciomiesięczne dziecko przebywa natomiast w szpitalu – mówi prokurator.

Dodaje, że dla dobra śledztwa nie może na razie udzielać bardziej szczegółowych informacji.

Jest na intensywnej terapii

Aneta Łukowska z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku powiedziała przed kamerą TVN24, że dziecko zostało przewiezione 11 czerwca ze szpitala w Suwałkach i było w trybie pilnym operowane.

- Obecnie jest w śpiączce farmakologicznej. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Stan dziecka jest ciężki – zaznacza rzeczniczka.

Prokuratura ma wydać w tej sprawie komunikat. Czekamy też na odpowiedź na pytania, które wysłaliśmy do Sądu Okręgowego w Suwałkach.