Potrącenie rowerzysty i dachowanie samochodu. Dwa tragiczne wypadki na Lubelszczyźnie

czytaj dalej

Jeżeli będą wyznaczane składy dyscyplinarne z tymi osobami, z neo-sędziami, to z całą pewnością nie zapewni to sędziom stającym przed taką izbą prawa do legalnie powołanego, niezależnego sądu - ocenił w TVN24 warszawski sędzia Piotr Gąciarek. Odniósł się do wyznaczenia przez prezydenta Andrzeja Dudy 11 sędziów Sądu Najwyższego, którzy będą orzekać w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Sześcioro z nich zostało powołanych przez neo-KRS.